Die CGift AG hat auf ihrer Hauptversammlung beschlossen, sich strategisch neu auszurichten und wird nun zur DWK Deutsche Wasserkraft AG. Das Unternehmen wird sich zukünftig auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa konzentrieren. Dieser Schritt wird von renommierten Experten mit langjähriger Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien unterstützt, die zu Vorständen des Unternehmens bestellt wurden.

Die Kombination aus ökologischen und ökonomischen Vorteilen treibt den Markt für Wasserkraft an, da die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft im Schnitt günstiger ist als bei anderen Stromquellen. Die DWK plant, sich auf den norwegischen Markt zu konzentrieren, der großes Potenzial bietet. Mit einem erfahrenen Managementteam mit deutsch-norwegischen Wurzeln soll das Unternehmen erfolgreich im Markt agieren.

Die Hauptversammlung hat auch die Bestellung von Henning Rath und Jan Erik Schulien in den Vorstand beschlossen. Diese erfahrenen Branchenexperten sollen das Unternehmen auf seinem Weg zur Klimaneutralität und zur Positionierung als unabhängiger Wasserkraft-Stromerzeuger unterstützen. Die DWK Deutsche Wasserkraft AG strebt an, als erster börsennotierter unabhängiger Wasserkraft-Stromerzeuger in Deutschland eine wichtige Rolle bei der Energiewende und den Initiativen zur Klimaneutralität einzunehmen.

Die CGift Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,22 % und einem Kurs von 1,950EUR auf Hamburg (17. Juli 2024, 13:01 Uhr) gehandelt.