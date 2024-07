Goldman Sachs übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal - Aktie verliert dennoch an Wert Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im zweiten Quartal dank des guten Laufs ihrer Geschäfte an den Finanzmärkten mehr verdient als erwartet. Die gesamten Erträge des New Yorker Geldhauses stiegen im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 12,7 …