Die DBAG ist derzeit dabei, ihren Zwischenabschluss zum 30. Juni 2024 zu erstellen, der am 8. August 2024 veröffentlicht wird. Die Mitteilung wurde von Roland Rapelius, Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations, unterzeichnet. Die DBAG investiert in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und seit 2020 auch in Italien. Zudem bietet sie Fondsberatung an.

Die Aktien der DBAG sind im SDAX gelistet und werden im regulierten Markt in Düsseldorf und Frankfurt (Prime Standard) gehandelt. Die aktuellen Informationen wurden gemäß den gesetzlichen Meldepflichten veröffentlicht. Die EQS Distributionsservices umfassen die Verbreitung von gesetzlichen Meldungen, Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 24,75EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:48 Uhr) gehandelt.