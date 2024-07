Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einem erhöhten Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Konsumgüterkonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, so Analyst Bruno Monteyne. Henkel hat sich in eine Flut an Eckdaten deutscher Unternehmen eingereiht und erneut seine Zielspannen für die operative Marge und den bereinigten Gewinn je Aktie erhöht. Zunächst stiegen die Aktien um bis zu vier Prozent, fielen jedoch später wieder ins Minus. Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC betonte, dass die Gewinnkennziffern des ersten Halbjahres über den Konsensschätzungen lagen, das Umsatzwachstum jedoch etwas niedriger als erwartet war. Henkel hat daraufhin seine Margen- und Gewinnzielspannen angehoben, während die Umsatzziele unverändert blieben. Trotz des positiven Abschneidens konnte Henkel nicht an das Dreijahreshoch von 85,74 Euro herankommen. Die Anleger nahmen Gewinne mit, was zu einem Rückgang der Aktien um 0,3 Prozent führte. Die Original-Studie wurde am 17.07.2024 um 13:37 Uhr UTC veröffentlicht.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 82,64EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:48 Uhr) gehandelt.