Der US-Chipkonzern baut aktuell mit hohen zweistelligen Milliardeninvestitionen ein eigenes sogenanntes Foundry-Geschäft auf. Bislang sah sich das Unternehmen gezwungen bei der Auftragsfertigung auf Technologien von TSMC zurückzugreifen, Hauptstandorte sind hierbei in Taiwan vorzufinden, was derzeit geopolitisch sehr stark in den Fokus gerückt und mit hohen Unsicherheiten belegt ist.

Technisch hat sich die Aktie nach Beendigung des Bodens seit Anfang Juli prächtig entwickelt, ein erster Kurssprung an den EMA 200 und darüber an die Marke von 36,30 US-Dollar ist gelungen. Theoretisch könnte ein Long-Investment an dieser Stelle enden, politische Börsen könnten die Aktie in den kommenden Tagen nämlich noch einmal ordentlich durchschütteln. Dennoch wird mittelfristig an einen weiteren Kursanstieg der Intel-Aktie an 41,17 US-Dollar festgehalten. Bereits positionierte Anleger sollten nun ein Stück weit ihre Stopps nachziehen. Unterhalb von 33,13 US-Dollar würde dem Chiphersteller jedoch Ungemach drohen, in der Folge müssten Abschläge auf 30,35 US-Dollar und damit eine langfristige Unterstützung zwingend eingeplant werden.