Hinweis auf einen Kursanstieg an die Verlaufshochs aus 2023 bei 12,0864 NOK würden sich bei einem Kursstand von über 11,8723 NOK verdichten und ein entsprechendes Long-Investment zunächst auf kurzzeitiger Ebene erlauben einzugehen. Übergeordnet könnte das Paar EUR/NOK anschließend Richtung 12,6607 NOK weiter hochziehen. Unterstützungen findet das Paar zunächst am EMA 50 bei 11,6468 NOK, spätestens auf der ehemaligen Nackenlinie der vorausgegangenen SKS-Formation bei 11,5055 NOK. Letzteres Niveau würde sich durch die unterstützende Wirkung des EMA 200 für den spekulativen Aufbau von Long-Positionen mit dem Gedanken eines späteren Ausbruchs anbieten.

Fazit

Notierungen oberhalb von 11,8723 NOK würden dem Paar einen Anstieg an 12,0864 NOK ermöglichen, darüber sogar an 12,6607 NOK. Um möglichst stark von diesem Szenario zu profitieren, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX8U0Y herangezogen werden. Selbst ein Anstieg an die erste Zielzone würde bereits eine Renditechance von 20 Prozent ermöglichen, Ziele im Schein wurden entsprechend bei 15,29 und 20,19 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber das Niveau von 11,7515 NOK nicht überschreiten, im Schein würde sich dadurch ein passender Stopp-Kurs von 12,44 Euro ergeben.