Gold ausgebrochen! Was jetzt passieren muss...

Bei einem damaligen Goldpreis von 2370 Dollar hatten wir die 2450er-Marke als richtungsweisend herausgearbeitet. Nun ist das beliebte Edelmetall über eben jene Marke ausgebrochen. Wichtig wird nun sein, dass es nicht binnen weniger Tage zu einem Rückfall unter die 2450er-Marke kommt, da sich sonst die Bären vorerst durchgesetzt hätten. Etabliert sich der Preis jedoch jenseits von 2450 US-Dollar, dann kann abermals ein Domino-Effekt einsetzen, bei dem die Schieflagen der Stillhalter aus dem Überschreiten einer Marke die nächste Marke, gegen die viele Wetten laufen, zum Fallen bringt. Der endgültige Rallye-Modus ist unter diesen Gesichtspunkten ausgerufen, wenn nun auch die 2500er-Marke überschritten wird. Denn dann sind binnen weniger Tage die drei Levels mit dem höchsten Call-Open-Interest gefallen, was erhebliche Schieflagen bedeuten und einen Squeeze über Tage und Wochen bedeuten dürfte.

Kleines Konto systematisch groß traden

Das RW Striker Portfolio umfasst zirka 40 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Damit ist bereits eine ordentliche Streuung gegeben. Die hier enthaltenen Strategien haben eine außergewöhnlich hohe Trefferquote von 79,2% und eine Auszahlungsquote von 1764$ (Gewinn je Trade), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down von nur 21.000$), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt. Pro Jahr verdient das Portfolio ca. 48400$ durchschnittlich bei Kontogrößen von 30-40k. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich, wenn jemand beispielsweise lediglich 15.000 € zur Verfügung hat. Zum Beginn eines jeden Monats senden wir an die Teilnehmer einen Handelsplan, durch den sie bereits vorab exakt wissen, an welchen Terminen Orders kommen. Diese werden präzise formuliert für Futures, CFD´s und Hebelzertifkate. Zum Ende jedes Monats werden dann die Schulungsunterlagen ausgehändigt für die gehandelten Strategien. So verknüpft man auf zeitschonende Weise Lernen und Geld verdienen.

50% Rabatt für Frühbucher JETZT sichern!

Für Frühbucher bieten wir eine Ermäßigung von 50% gegenüber dem regulären Preis. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/striker/

Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader