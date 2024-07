TSMC ist der weltweit größte Hersteller von hochentwickelten Chips, die in allen Bereichen von Smartphones bis hin zu KI-Anwendungen eingesetzt werden, obwohl Konkurrenten wie Samsung und Intel versuchen, die Vorherrschaft des Unternehmens anzufechten. Das Unternehmen zählt Apple und Nvidia zu seinem Kundenkreis.

Wie das Unternehmen bereits letzte Woche mitteilte, wuchs der Umsatz im zweiten Quartal so schnell wie seit 2022 nicht mehr. TSMC meldete am Donnerstag einen Anstieg des Nettoumsatzes um 40,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 673,51 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (20,82 Milliarden US-Dollar). Der Nettogewinn stieg um 36,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 247,85 Milliarden NT$. Das Unternehmen prognostizierte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 19,6 und 20,4 Milliarden US-Dollar.

Die Analysten von Needham sagten am Montag, dass sie erwarten, dass TSMC sein Umsatzwachstumsziel für 2024 anheben wird. Sie bekräftigten ihr "Buy"-Rating und erhöhten das Kursziel für die in den USA börsennotierten Aktien des Chipriesen von 168 auf 210 US-Dollar.

Die Aktien des weltgrößten Herstellers fortschrittlicher Chips haben sich seit dem Beginn des KI-Booms Ende 2022 mehr als verdoppelt und erreichten eine Reihe von Allzeithochs, als die Marktkapitalisierung des Unternehmens kurzzeitig die 1-Billionen-US-Dollar-Marke überschritt.

Am Mittwoch wurde die Euphorie der Anleger jedoch gebremst, nachdem Bloomberg Kommentare des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump veröffentlichte. Darüber hinaus erwägen die USA strengere Beschränkungen für Chips in China, was zu einem weltweiten Ausverkauf von Tech-Aktien führte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion