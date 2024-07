Allerdings könnte Christine Lagarde Stellung zum Wunsch der Wahlsieger in Frankreich nach der Finanzierung ihrer ausufernden Staatsschulden beziehen. Die Antwort auf diese Frage könnte am französischen Aktienmarkt und im Euro zu erhöhten Schwankungen führen. Insgesamt aber sollte die EZB ihren datengetriebenen geldpolitischen Ansatz betonen und den Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung offenlassen.

Die Technologieaktien in den USA haben gestern sprichwörtlich eins auf die Mütze bekommen. Die Sektorrotation ist in vollem Gange. Der Dow Jones erreichte ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq fast drei Prozent im Minus schloss. Zyklisch ist bis November eine Outperformance des Dow Jones zu erwarten, da wir uns in einem Wahljahr befinden. Die Anleger machen jetzt Kasse bei den Aktien, die seit Jahresbeginn am stärksten gelaufen sind, und sehen Nachholpotenzial bei Nebenwerten und Industrieaktien.