Die leidgeprüften Anleger des existenziell bedrohten Fleischersatzherstellers Beyond Meat stehen am Donnerstag vor weiteren Verlusten.

In der US-Nachbörse gab das Papier am späten Mittwochabend um über 15 Prozent nach, nachdem das Wall Street Journal einen Bericht veröffentlicht hatte, wonach das Unternehmen mit Anleihegläubigern über eine Restrukturierung der Schulden spricht.

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens ist inzwischen auf über 1 Milliarde US-Dollar angewachsen. Grund hierfür ist die fehlende Profitabilität von Beyond Meat. Zwar versucht sich der Konzern gesundzuschrumpfen und verzichtet hierbei auch auf Umsatzwachstum, im vergangenen Quartal betrug der Nettoverlust aber noch immer 54 Millionen US-Dollar.

Das Geld wird knapp, und das schnell

Im vergangenen Geschäftsjahr waren es noch 338 Millionen US-Dollar. Damit hat Beyond Meat für jeden erzielten US-Dollar Umsatz einen US-Dollar Verlust gemacht. In der Zwischenzeit sind die liquiden Reserven des Unternehmens auf 158 Millionen US-Dollar geschrumpft. Das reicht bei der aktuellen Run-Rate noch für zwei bis drei Quartale, ehe das Unternehmen zahlungsunfähig wäre oder Kapitalmaßnahmen ergreifen müsste.

Eine Restrukturierung der Schulden hatte die Unternehmensführung bereits im Februar angekündigt, nun scheint sie unmittelbar bevor zu stehen, was Anlegern die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens in Erinnerung ruft.

Beyond Meat fällt zeitweise auf neues Allzeittief

Die nachbörslichen Verluste in Höhe von 15,6 Prozent schlossen an Verluste in Höhe von 4,3 Prozent bereits im regulären Handel an. Damit verlor Beyond Meat am Mittwoch 20 Prozent seines Wertes. Dadurch klettern die seit dem Jahreswechsel erzielten Verluste auf rund ein Drittel.

Zeitweise crashte das Papier am Mittwochabend auf unter 4 US-Dollar. Das bedeutete nicht nur ein neues Jahrestief, sondern den niedrigsten Stand aller Zeiten. Zwar fanden sich Käufer, die das Papier zurück auf über 6 US-Dollar kauften, die Panik in der Nachbörse unterstreicht jedoch, wie hoch die Nervosität der Investoren ist.

Fazit: Aktie meiden – egal ob als Anleger oder als Trader

Die ist verständlich, denn wie das Unternehmen jemals schwarze Zahlen schreiben will, ist weiter ungewiss. Die Produkte des Unternehmens können mit herkömmlichen Fleischprodukten preislich nicht konkurrieren. Gleichzeitig haben große Supermarktketten wie Costco und Walmart längst begonnen, unter ihren Handelsmarken eigene Fleischersatzprodukte anzubieten, die günstiger sind als jene von Beyond Meat.

Angesichts der schwierigen Finanz- und Geschäftslage des Unternehmens ist die Aktie kein Investment wert. Aus Trading-Perspektive ist zwar die Leeverkaufsquote von 37 Prozent und die Hoffnung auf ein Short-Squeeze verlockend. Die hohe Volatilität der Aktie erschwert jedoch das Risikomanagement.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Meat Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,50 % und einem Kurs von 5,602EUR auf Tradegate (18. Juli 2024, 09:25 Uhr) gehandelt.