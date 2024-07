Heritage Mining - Neue Studie unterstützt Bohrzielbestimmung

Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) liegt ein neuer Bericht mit dem Titel mit dem Titel Orientation Survey for Spatiotemporal Geochemical Hydrocarbon Interpretation (SGH) vor. Er zeigt deutliche Überschneidungen mit der bislang identifizieren Goldmineralisierung auf der Alcona Area.

Die positive Korrelation versetzt Heritage Mining in die Lage, in Zukunft weitere SGH-Untersuchungen auf dem Projekt durchzuführen, um mit ihrer Hilfe neue Ziele zu identifizieren und sich auf bereits genehmigte Bohrzielgebiete zu konzentrieren. Dabei beträgt die durchschnittliche SGH-Konfidenzbewertung für die Alcona-Untersuchung, die den Anomalien zugewiesen wurde, 5,0 auf einer Skala bis 6,0.

Erfreulich war die hohe Korrelation zwischen den gemessenen geochemischen Daten und den zuvor genommenen Bodenproben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mineralisierung an diesen Standorten als vertikaler Vorsprung unterhalb dieser Anomalien vorhanden ist. Dies deutet darauf hin, dass auf Alcona eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, Goldmineralisierung zu finden.



Heritage Mining plant, die Explorationsmethode auf dem gesamten Projekt und auch auf anderen Projekten zum Einsatz zu bringen

Heritage Mining hat daher die Entscheidung getroffen, das gesamte Grundstück mit dieser Untersuchungsmethode zu scannen, um alle Zielgebiete zu erkennen, die möglicherweise von Interesse sein könnten. Schon jetzt ist klar, dass die neu entdeckte Goldmineralisierung durch eine Halo-Anomalie ergänzt wird. Sie deutet das mögliche Vorhandensein einer Redoxzone an, also einer Umgebung, die mit einer Goldmineralisierung in Zusammenhang stehen könnte.

„Die Ergebnisse der SGH-Untersuchung sind sehr ermutigend. Wir haben die SGH-Probenahme bereits in unser aktuelles Programm aufgenommen, wobei die Ergebnisse der Zone 3 und der Zone 10 noch ausstehen. Weitere vorrangige Zielgebiete werden folgen. Wir sind der Ansicht, dass dies ein wichtiges Explorationsinstrument sein wird, um Zielgebiete bis zur Bohrreife voranzutreiben und gleichzeitig einen effizienten Kapitaleinsatz zu gewährleisten“, erklärte Peter Schloo, der Präsident, CEO und Director von Heritage Mining.

Aufgrund der hohen Korrelation und der Ähnlichkeit der einzelnen Liegenschaften und Lagerstätten ist geplant, die Methode auch auf den Projekten Concact Bay und Scattergood zur Anwendung zu bringen. Beide zählen derzeit nicht zu den vorrangigen Prioritäten des Unternehmens.

