Trotz unveränderter Umsatzprognose und gemischter Ergebnisse einzelner Medikamente zeigt sich die Aktie zum Handelsauftakt am Donnerstag schwach. An der Schweizer Börse SIX liegt Novartis knapp 2 Prozent im Minus. CFO Harry Kirsch betonte, dass Novartis auf einem gutem Weg sei, die mittelfristigen Umsatz- und Margenziele bis 2028 zu erreichen, und hob das starke Wachstum in China und den USA hervor.

"Novartis erzielte erneut eine hohe Rentabilität mit einer operativen Kerngewinnmarge von 39,6 Prozent im Vergleich zu unserer Schätzung von 37,9 Prozent", lobt Barclays-Analystin Emily Field in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Die Bank bewertet die Aktie aktuell mit Untergewichten mit einem Kursziel von 85 Franken.

Etwas zuversichtlicher ist Jefferies-Analyst Peter Welford. Der Umsatz des Pharmakonzerns sei dank starker Geschäfte mit Kesimpta, Zolgensma und Cosentyx sowie den älteren Produkten Tasigna und Xolair etwas höher als erwartet ausgefallen, aber Pluvicto und Entresto hätten enttäuscht, schrieb Welford, der die Aktie weiter mit Kaufen und einem Ziel von 110 Franken bewertet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion