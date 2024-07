Tipp aus der Redaktion

Konjunkturdaten

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 6/24

08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24

08:00 Uhr, Deutschland: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 6/24

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig)

15:45 Uhr, USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 6/24

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)



