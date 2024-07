Golden Triangle - 195 Mio. CAD Finanzspritze für die Minenbranche!

Das berühmte Goldene Dreieck in der kanadischen Provinz British Columbia weist nicht nur zahlreiche Edelmetallminen und Projekte auf sondern auch rund 75% der bekannten Kupfervorkommen Kanadas – sowie mehrere Molybdän, Zink und Kobaltprojekte. Doch diese sind nicht immer einfach zu erreichen. Anfang der Woche aber wurde jetzt bekannt, dass die Provinzregierung von British Columbia sowie die Regierung Kanadas 195 Mio. kanadische Dollar in die Verbesserung der Highway-Infrastruktur des Golden Triangle investieren will, um so die Entwicklung von Bergbauprojekten in der Region zu unterstützen!



Im Herzen des Goldenen Dreiecks; Quelle: Juggernaut

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur von British Columbia wird 120 Mio. CAD der Summe tragen und die Regierung Kanadas 75 Mio. CAD tragen. Von Regierungsseite schätzt man, dass die Aufbesserung und Erweiterung der Autobahnen der Region 20 Mrd. CAD an Investitionen freisetzen könnten, 450 Mio. CAD an Steuern aus dem Rohstoffbereich einbringen und Tausende Jobs schaffen könnten.

Das Großprojekt soll eine Reihe von Verbesserungen an den Highways 37, 37A und 51 umfassen, zu denen die Verbreiterung von Seitenstreifen, die Einrichtung von Ausweichstellen für langsam fahrende Fahrzeuge, die Einrichtung von An- und Abkettungsbereichen und die Verbesserung des Wi-Fi-Zugangs auf 800 Kilometern Strecke. Das seien entscheidende Verbesserungen, um ein stärkeres Verkehrsaufkommen aus dem Bergbausektor zu ermöglichen. Im Ministerium ist man überzeigt, dass das Projekt genau definierte, langfristige Vorteile für die in der Region vertretenen First Nations und Gemeinden bringen wird. Dazu gehört eine Verbesserung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit wesentlicher Dienste.

Positive Reaktionen kamen umgehend aus der Branche, so begrüßte z.B. Newmont (North America) Director Bernard Wessels die Neuigkeiten als „big win“. Das Unternehmen betreibt in der Region die Minen Brucejack und Red Chris.

Aber auch von Goldinvest.de beobachtete Unternehmen dürften von der Entwicklung profitieren. Dazu gehört an erster Stelle Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT), der gerade das Bohrprogramm 2024 auf seiner Surebet-Entdeckung angestoßen hat und von dort bereits spannende Beobachtungen melden konnte! (Wir berichteten)

Und natürlich profitiert Juggernaut Resources (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) gleich mit, da man in enger Kooperation mit Goliath – die Firmen teilen sich z.B. den gleichen Geologen – im Herzen des Goldenen Dreiecks das Midas-Goldprojekt erkundet. Gerade erst wurde ein spannendes Interview unserer Partner von Battery Commodity mit CEO Dan Stuart veröffentlicht, das aufzeigt, was von Juggernaut in den kommenden Monaten zu erwarten ist.

Auch für die von uns seit Langem beobachteten Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) und Goldinvest.de-„Neuzugang“ Core Assets (WKN A2QCCU / CSE CC), beide Firmen haben bereits Bohrprogramme auf ihren Hauptprojekten Thorn bzw. Silver Lime, dürften diese News mit Interesse verfolgen, auch wenn sie etwas nördlich des Goldenen Dreiecks tätig sind.

Auf jeden Fall unterstreicht die Tatsache, dass finanzielle Mittel in dieser Höhe bereitgestellt werden, die Bedeutung der Mineralexploration in der Region. Investitionen wie diese tragen mit Sicherheit dazu bei, dass das Potenzial einer an Rohstoffen so reichen Region wie es der Nordwesten von British Columbia ist, auch gehoben werden kann.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.