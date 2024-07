Halbleiter-Aktien fielen am Mittwoch wie ein Stein. Einerseits wusste der Ausblick des niederländischen Anlagenherstellers ASML nicht zu überzeugen, andererseits wurde das Sentiment gegenüber der Branche durch die Furcht vor einer Verschärfung des Handelsstreits und einer möglichen Invasion von Taiwan belastet.

Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor verzeichnete mit Abgaben von 6,8 Prozent den schwächsten Handelstag seit 2022. Besonders heftig erwischte es branchenintern mit einem Tagesverlust von über 10 Prozent AMD.

Aus technischer Perspektive sind Verluste in dieser Größenordnung nicht überraschend, viele Anleger dürften jetzt aber vor der Frage stehen, ob es noch deutlich tiefer gehen kann.

Zähe Kursentwicklung nach Blow-off-Top

Selbst nach dem Absturz vom Mittwoch hat sich die Aktie von AMD in diesem Jahr um 8,2 Prozent gesteigert. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht ein Plus von 34,7 Prozent zu Buche. Das zeigt, dass die Aktie übergeordnet in einem Aufwärtstrend handelt.

Seit dem Blow-off-Top im März gestaltet sich die Kursentwicklung jedoch schwierig. Die Aktie zeigt in einer breiten Range hohe Volatilität. Bestimmt wurde das Geschehen in den vergangenen Monaten durch die Unterstützung bei etwa 150 US-Dollar sowie den Widerständen bei 175 und 185 US-Dollar.

Gap-Down nach Top-Bildung sorgt für Verkaufslawine

Nach einer längeren Orientierungsphase an der 50-Tage-Linie führte jüngst ein fallender Keil als bullishes Kursmuster zu einer Zwischenrallye. Die bildete aber genau zwischen den beiden aktuell vorherrschenden Widerständen ein Top.

Das Gap-Down am Mittwoch führte daher zu einer Verkaufslawine, die erst im Bereich der 50-Tage-Linie gestoppt werden konnte. Hier trifft AMD außerdem auf eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die nun ebenfalls als Unterstützung fungieren dürfte.

Aussichtsreiche Rebound-Chancen

Damit stehen die Chancen auf einen direkten Rebound der AMD-Aktie nicht schlecht, zumal das Papier mit einem Relative-Stärke-Wert von 19 auf Stundenbasis deutlich überverkauft ist. Für eine Kurserholung der Aktie spricht außerdem, dass der Trendstärkeindikator MACD weiter im Plusbereich notiert und damit einen noch immer intakten Aufwärtstrend der Aktie anzeigt

Mit dem Fall unter die (rote) Signallinie hat sich aber eine erste technische Eintrübung ergeben. Der Verlust von Aufwärtsdynamik könnte in den kommenden Tagen zu weiteren Kursverlusten führen. Gut abgesichert ist AMD im Bereich von 150 US-Dollar. Erst darunter würden weitreichende Abgaben drohen.

Fazit: Günstiges Chance-Risiko-Verhältnis

Damit stehen risikoaffine Trader in der Aktie von AMD vor einer kurzfristigen Rebound-Chance. Setzt diese nicht unmittelbar im Bereich von 160 US-Dollar ein, dürfte die Wahrscheinlichkeit auf eine bei 150 US-Dollar startende Erholung umso höher sein.

Aufwärtspotenzial besteht aktuell bis in den Widerstandsbereich zwischen 175 und 185 US-Dollar. Das bedeutet eine Renditechance von bis zu 15,6 Prozent, während das Abwärtspotenzial bei 6,3 Prozent liegt, ehe es für Long-Positionen ungemütlich werden dürfte.

Dieses vorteilhafte Chance-Risiko-Verhältnis lässt sich mit dem Einsatz eines Discount-Zertifikates noch weiter verbessern. Zwei besonders geeignete hatte wallstreetONLINE vor rund einem Monat empfohlen. Sowohl ME73Y7 als auch ME78RQ liegen aktuell 1,4 Prozent im Minus, bieten aber die Chance auf bis zu 25 Prozent, sollte AMD bis 187,50 US-Dollar klettern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion