"Die neuen Elektromodelle, darunter der ID. Unyx, sind entscheidend, um junge, lifestyle-orientierte Käufergruppen zu erreichen", erklärte Stefan Mecha, der Markenchef von VW in China. Laut einem Sprecher wird die neue Submarke oberhalb der Kernmarke VW positioniert und soll ein eigenes Vertriebsnetz mit 40 Verkaufsstellen in 20 Städten aufbauen.

Die Submarke namens ID. Unyx wird bereits diesen Sommer ihr erstes Fahrzeug herausbringen, wie ein Unternehmenssprecher während der Weltpremiere des Modells in Anhui bekannt gab, wo auch die Produktion stattfindet. Bis 2026 sollen demnach vier weitere Modelle folgen. VW zielt darauf ab, im stark wachsenden Sektor der Elektromobilität in China aufzuholen, der momentan von lokalen Anbietern wie BYD dominiert wird.

Das erste Modell der ID. Unyx-Reihe ähnelt stark dem Cupra Tavascan, der im gleichen Werk gefertigt wird und im Herbst nach Europa exportiert werden soll. Der ID. Unyx bietet jedoch einen völlig neu gestalteten Innenraum. Der Cupra Tavascan wird derzeit als einziges Modell des Konzerns in China produziert und nach Europa verkauft, ist aber auf dem chinesischen Markt selbst nicht verfügbar.

In China besteht ein intensiver Preiskampf am Elektroautomarkt mit preisgünstigeren Herstellern aus dem Reich der Mitte. So musste VW seine langjährige Marktführerschaft in China 2023 an BYD abtreten, das mit seinen Elektromodellen mehr Fahrzeuge verkaufte als VW insgesamt.

Obwohl VW bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren weiterhin stark vertreten ist, nimmt der Konzern bei Elektroautos nur eine untergeordnete Rolle ein. Von den 1.345 Millionen im ersten Halbjahr in China ausgelieferten Fahrzeugen des Konzerns waren nur etwa 90.000 elektrisch angetrieben.

VW ging im vergangenen Jahr eine Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Xpeng ein, um bis 2026 zwei Elektro-Mittelklasseautos für den chinesischen Markt zu entwickeln. Ob diese Fahrzeuge unter der Submarke ID. Unyx vermarktet werden, ist noch unklar.

Die VW-Aktie profitiert von der Ankündigung und kann am Donnerstag zulegen. Am 1. August werden die nächsten Earnings des Autobauers erwartet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion