Der Netzwerkausrüster und Konkurrent von Huawei hat am Mittwochmorgen sein Quartalsergebnis präsentiert. Das kommt bei Anlegern aufgrund der rückläufigen Umsatzentwicklung nicht gut an.

Gegenüber dem Vorjahr büßten die Finnen 17,8 Prozent ein und erwirtschafteten nach 6,36 Milliarden Euro im Vorjahresquartal einen Umsatz von nur noch 4,47 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 4,78 Milliarden Euro auf deutlich bessere Geschäfte getippt. Vor allem auf dem indischen Wachstumsmarkt entwickelten sich die Geschäfte schlecht.

Hier verzeichnete Nokia einen Rückgang der Erlöse von 68,5 Prozent. Etwas besser lief es dafür auf dem nordamerikanischen Markt, wo sich das Unternehmen um 2,2 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro steigern konnte. In Europa dagegen hatte der Konzern ebenfalls mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen, die Erlöse fielen um knapp 11 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro.

Wertminderungen belasten das Betriebsergebnis

Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete bei 6 Cent. Unter Berücksichtigung von Wertminderungen erwirtschaftete Nokia allerdings einen Verlust in Höhe von 5 Cent je Anteilsschein beziehungsweise 142 Millionen Euro. Im selben Quartal des Vorjahres hatten die Finnen noch einen Gewinn in Höhe von 289 Millionen Euro erzielen können.

Positiv hingegen entwickelten sich die Margen. Während die Bruttomarge um 380 Basispunkte auf 43,3 Prozent kletterte, legte die operative Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent zu. Die Verbesserung geht vor allem auf die Veräußerung des Geschäfts mit Unterseekabeln zurück.

Verhaltene Prognose, aber beschleunigte Aktienrückkäufe

Seine Prognose ließ das Unternehmen im Wesentlichen unverändert. In allen drei Geschäftsbereichen ist mit stagnierenden oder rückläufigen Entwicklungen zu rechnen.

Der operative Gewinn soll zwischen 2,3 bis 2,9 Milliarden Euro liegen, dürfte sich angesichts der Nachfrageschwäche aber am unteren Ende einpendeln. Nichtsdestotrotz will das Unternehmen seine Aktienrückkäufe beschleunigen.

Aktie gibt zeitweise zweistellig nach

Für die Aktie war 2024 ein bislang annehmbares Börsenjahr. In der Spitze kletterte das Papier angetrieben von der Hoffnung auf höhere Infrastrukturausgaben auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz auf 3,70 Euro, was gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 21 Prozent bedeutete.

Davon sind am Donnerstagmittag aber nur noch etwa 10 Prozent übrig, denn die Aktie verliert am Handelsplatz in Helsinki mehr als 5 Prozent und setzt die Verluste der vergangenen Tage fort. Zeitweise fielen die Verluste doppelt so hoch aus. Das zeigt, dass die Aktie für niedrigere Notierungen durchaus auf Kaufinteresse stößt.

Fazit: Die Bewertung spricht für das Unternehmen

Die Argumente für ein Engagement in der Aktie sind auch nach dem wenig zufriedenstellenden Quartalsbericht dieselben wie zuvor. Die Bewertung ist mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 günstig, während das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent lockt.

Value-orientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont können in der Aktie nicht viel falsch machen. Nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, dass Deutschland beim Netzausbau künftig auf Hardware von Huawei verzichten wird, dürfte Nokia auf dem europäischen Markt bessere Chancen haben. Weltweit profitieren Netzwerkausrüster vom Ausbau der KI-Infrastruktur sowie Mobilfunknetzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,37 % und einem Kurs von 3,352EUR auf Tradegate (18. Juli 2024, 11:48 Uhr) gehandelt.