Da die Infrastruktur grundlegend für das Funktionieren und das Wachstum von Volkswirtschaften ist, handelt es sich um ein Dauerthema. In der aktuellen Ausgabe erläutern wir ab S. 12 unter dem Titel "Geldanlegen in Megatrends", warum diese Branche gerade für langfristig orientierte Anleger so interessant ist.

Und obwohl die dort genannten Kaufargumente einleuchtend klingen, sind Investments bei Infrastrukturaktien nicht automatisch Selbstläufer. Vielmehr kommt es beim Anlegen neben Geduld auch auf die richtige Titelauswahl an. Gerade in der jüngeren Vergangenheit war dies keine leichte Aufgabe – schließlich kommt selbst ein Branchenleitindex wie der S&P Global Infrastructure Index auf Sicht von zwölf Monaten nur auf ein Plus von 4,7 Prozent. Dies ist bei der Bewertung der in Smart Investor 7/2024 im Rahmen des Titelthemas Infrastruktur (Investitionen in die Neugestaltung der Welt) ausgesprochenen Empfehlungen zu berücksichtigen – und gemessen an der Sektorperformance kann sich die Bilanz aller unserer Favoriten sehen lassen.