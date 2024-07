Lilium , ein führender Entwickler elektrischer Senkrechtstarter, hat einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Das Münchener Unternehmen bestätigte am Donnerstag, dass es von der saudi-arabischen Fluggesellschaft Saudia einen Auftrag für bis zu 100 seiner Jets erhalten hat. Dieser Vertrag, der eine feste Bestellung von 50 Flugzeugen und eine Option auf weitere 50 umfasst, könnte für Lilium überlebenswichtig sein.

Diese Großbestellung ist nicht nur ein finanzieller Lebensretter, sondern auch ein starkes Signal an Investoren und zukünftige Geldgeber über die Marktfähigkeit des Lilium Jets. Lilium hat sich im Mai in einer Finanzierungsrunde finanzielle Mittel in Höhe von 114 Millionen US-Dollar besorgt, die jedoch schnell verbraucht sein könnten.

Neben den Einnahmen aus der Bestellung steht Lilium eine Kreditbürgschaft über 100 Millionen Euro von der bayerischen Landesregierung und dem deutschen Bund in Aussicht, deren Genehmigung noch aussteht. Auch Gespräche mit der französischen Regierung über eine Unterstützung von 200 Millionen Euro sind im Gange.

Die Nachricht von der Bestellung hat zu einem deutlichen Anstieg der Lilium-Aktie geführt, die Freitagmittag bei Tradegate 7,3 Prozent zulegte. Seit seinem Börsengang an der Nasdaq im September 2021 hat die Aktie allerdings mehr als 91 Prozent an Wert verloren.

Das Unternehmen steht zudem vor Herausforderungen, wie der verspäteten Auslieferung von Testausrüstung und anderen Teilen, was zu Verzögerungen beim ersten bemannten Flug des Jets geführt hat. Erst vor knapp einer Woche hatte der US-Konkurrent Joby einen Rekord mit seinem neu entwickelten Wasserstoff-Flugtaxi bekannt gegeben. Lilium plant, die Serienproduktion wie vorgesehen 2026 aufzunehmen.

Mit dieser Bestellung und den potenziellen staatlichen Hilfen könnte Lilium nicht nur finanziell stabilisiert werden, sondern auch eine führende Rolle in der sich entwickelnden Industrie der elektrischen Flugtaxis einnehmen. Dies würde dem Standort Deutschland und Europa helfen, an der Spitze der Luftfahrtinnovation zu bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion