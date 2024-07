Nach drei Verlusttagen hat ein anfänglicher Stabilisierungsversuch des Dax am Donnerstag nur kurz angehalten. Am Tag des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben Anleger vorsichtig. Gegen Mittag liegt der Dax nach anfänglichen Verlusten leicht im Plus bei 18.469 Punkten.

An den globalen Aktienmärkten ist weiterhin ein Favoritenwechsel zu beobachten, hin zu den US-Börsen und dort raus aus der Technologiebranche und rein in Standardwerte. Damit wirft der New Yorker Handel ein durchwachsenes Bild ab - mit einer Korrektur an der Nasdaq, aber einer Rekordjagd des Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex war am Mittwoch erstmals über die Marke von 41.000 Punkte gestiegen

Autobauer vorne

Im Dax geben heute die Autobauer den Ton an. Die Neuwagenverkäufe in der Europäischen Union stiegen im Juni um 4,3 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit Juli 2019. Dieser Anstieg wurde von den großen Märkten Italien, Deutschland und Spanien getragen, während die Zulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos leicht zurückgingen, wie Daten des europäischen Branchenverbands ACEA am Donnerstag zeigten.

Der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) erklärte, dass der Zuwachs bei den Zulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos in Belgien und Italien um 50,4 Prozent bzw. 117,4 Prozent die zweistelligen Rückgänge in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich nicht ausgleichen konnte.

Die führenden europäischen Automobilhersteller hoffen auf eine Belebung der Autoverkäufe im Laufe des Jahres, obwohl sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) nach mehreren Jahren starken Wachstums abgeschwächt hat und der globale Markt als herausfordernd gilt.

Im Juni gingen die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektroautos und Plug-in-Hybriden in der EU um 1 Prozent bzw. 19,9 Prozent zurück, während die Verkäufe von Hybrid-Elektroautos um 26,4 Prozent zunahmen, wie die ACEA-Daten zeigen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres stiegen die Zulassungen von batterieelektrischen Autos um 1,3 Prozent. Im Juni machten Elektroautos - einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Vollhybride - 50 Prozent aller Neuzulassungen von Personenkraftwagen in der EU aus, verglichen mit 47,5 Prozent im Vorjahr.

Die Zulassungen der drei größten europäischen Automobilhersteller Volkswagen, Stellantis und Renault stiegen im Juni um 4,7 Prozent, 0,4 Prozent bzw. 6,2 Prozent.

500 Milliarden US-Dollar Futsch

Am Mittwoch brachen die Aktien von Halbleiterherstellern ein und verloren insgesamt fast 500 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Grund dafür waren Berichte über mögliche neue Exportkontrollen der US-Regierung für die Branche und Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Trump, der die Unterstützung der USA für die Verteidigung Taiwans infrage stellte.

Laut Bloomberg News erwägt die US-Regierung, die strengsten verfügbaren Handelsbeschränkungen zu verhängen, falls Unternehmen wie ASML weiterhin China Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie gewähren. Diese Berichte erschienen kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von ASML.

Die Aktien von Taiwan Semiconductor fielen um mehr als 8 Prozent, nachdem der ehemalige Präsident Trump in einem Interview mit Bloomberg Businessweek sagte, Taiwan "sollte uns für die Verteidigung bezahlen". Er fügte hinzu: "Wissen Sie, wir sind nicht anders als eine Versicherungsgesellschaft. Taiwan gibt uns nichts."

Taiwan hat wiederholt militärische Unterstützung von den USA in Form von Waffenverkäufen erhalten. Kürzlich wurde ein Gesetz verabschiedet, das dem Land Militärhilfe gewährt, da eine mögliche Invasion durch China befürchtet wird.

EZB: Zinssenkung unwahrscheinlich

Heute findet die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt. Die meisten Marktakteure erwarten keine Zinssenkung. Allerdings könnte die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone zukünftig für eine Leitzinssenkung sprechen. Jüngste Frühindikatoren und Wirtschaftsdaten haben enttäuscht. "Die Hoffnungen auf einen Aufschwung in der Eurozone waren groß. Doch die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten", so Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac.

Im Vormonat hatte die EZB erstmals seit Beginn der Inflationswelle die Zinsen gesenkt. In letzter Zeit haben sich EZB-Vertreter zum weiteren Vorgehen jedoch zurückhaltend geäußert. Daher warten die Anleger gespannt auf die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Inflation.

Alcoa: Zahlen im Niemandsland

Alcoa (AA) meldete am späten Mittwoch für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn von 0,16 US-Dollar pro verwässerter Aktie, im Vergleich zu einem Verlust von 0,35 US-Dollar im Vorjahr. Drei von Capital IQ befragte Analysten hatten einen Gewinn pro Aktie von 0,09 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz für das am 30. Juni zu Ende gegangene Quartal betrug 2,91 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Analystenprognose von Capital IQ lag bei 2,94 Milliarden US-Dollar.

CEO Roy Harvey äußerte sich positiv zu den Ergebnissen und betonte die robuste Nachfrage nach Aluminium, insbesondere aus den Sektoren Bau und Automobil. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten konnte Alcoa seine Produktionskosten senken und die Effizienz steigern. Die Amerikaner bleiben optimistisch für die kommenden Quartale und plant weitere Investitionen in nachhaltige Produktionsmethoden, um den steigenden Anforderungen an Umweltstandards gerecht zu werden.

Die Zahlen lösen keine Jubelstürme aus, setzen den Kurs aber auch nicht unter Druck. Daher besteht auch Handlungszwang. Die Aktie ist höchstens ein Fall für die Watchlist.

United Airlines: Der nächste bitte!

Die Luftfahrtbranche leidet weiterhin unter Überkapazitäten, wie United Airlines kürzlich warnte. Die Ticketpreise im laufenden dritten Quartal werden voraussichtlich unter den Erwartungen der Wall Street liegen. United, eine US-amerikanische Fluggesellschaft, hat ihre Prognose für den "bereinigten" Gewinn pro Aktie auf einen Bereich von 2,75 bis 3,25 US-Dollar gesenkt.

Dies liegt deutlich unter den Analystenschätzungen, die bei mindestens 3,38 US-Dollar je Aktie lagen. Die Überkapazitäten und die Preisschlacht bei den Billigfliegern werden vom Management als Hauptgründe genannt. Im zweiten Quartal erreichte United jedoch einen Umsatz von 15 Mrd. US-Dollar, was den angepassten Prognosen der Analysten entspricht. Der "bereinigte" Gewinn pro Aktie lag bei 4,14 US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose um 5 Prozent.

Die Jahresgewinnprognose von United bleibt bei 9 bis 11 US-Dollar pro Aktie bestehen. Der Aktienkurs schloss fast unverändert bei 46,94 US-Dollar und sank nach Handelsschluss um -0,40 Prozent.

VW: Nächster Anlauf in China

Volkswagen führt eine neue Elektro-Marke für den chinesischen Markt ein. Unter der neuen Submarke ID. Unyx soll bereits im Sommer das erste Fahrzeug auf den Markt kommen, gefolgt von vier weiteren Modellen bis 2026. Mit diesem Schritt möchte VW im wachsenden Bereich der Elektromobilität in China Fuß fassen, wo derzeit lokale Hersteller wie BYD dominieren. Laut einem Sprecher wird die Submarke oberhalb der Kernmarke VW positioniert und ein eigenes Händlernetz mit 40 Verkaufsräumen in 20 Städten erhalten.

Trotz aller Schwierigkeiten und Marktturbulenzen ist die Aktien von VW nicht unter die Marke von 100 Euro abgekippt. Schließt der Kurs das im Juni gerissene Gap bei 108,80 Euro, dann könnte es noch ein gutes Stück weiter nach oben gehen.

Merck KGaA: Geschickte Übernahme

Die Darmstädter stärken ihr Geschäft mit Materialien für die Halbleiterindustrie durch einen Zukauf. Der Dax-Konzern plant, den französischen Anbieter Unity-SC zu übernehmen, der auf Messtechnik und Prüfgeräte für die Halbleiterfertigung spezialisiert ist. Merck zahlt zunächst 155 Millionen Euro für die Übernahme und hat sich zu weiteren erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen verpflichtet, wie der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern am Donnerstag bekanntgab. Unity-SC beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, davon 70 in der Forschung und Entwicklung. Laut Merck gehört Unity-SC zu den wenigen Unternehmen, die optische 3D-Lösungen für die Messung und Kontrolle von Verbindungen in der Großserienfertigung anbieten. Der Abschluss des Deals wird bis Ende des Jahres erwartet.

Rheinmetall: Goldman Sachs hebt Kursziel an

Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Rheinmetall vor Beginn der Berichtssaison von 635 auf 651 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Victor Allard erwartet in einer am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie ein starkes zweites Quartal für den Rüstungskonzern. Die starke Auftragslage im zweiten Quartal dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen, was den Investoren jedoch bereits bekannt ist. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die laufenden Diskussionen über den deutschen Wehretat.

Tipp des Tages

TSMC: Donald Trump eröffnet neue Chance

Für bereits investierte Anleger waren die Äußerungen von Donald Trump ein Graus. Für Investoren, die TSMC noch nicht im Depot haben, eine gute Chance. Schauen wir uns die tolle Aussage von Donald Trump doch noch mal genauer an. Taiwan "sollte uns für die Verteidigung bezahlen".

Halten wir mal dagegen. Im Jahr 2023 hat TSMC 68 Prozent seiner Umsätze in Nordamerika erwirtschaftet. TSMC ist der weltweit größte Hersteller von hochentwickelten Chips, die in allen Bereichen von Smartphones bis hin zu KI-Anwendungen eingesetzt werden. Zu den Kunden der Taiwanesen gehören Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm und andere. Und das “Schlauerle” Trump würde jetzt zuschauen, wie China in Taiwan einmarschiert und dann die USA von den Chiplieferungen von TSMC abschneidet?

Selbst wenn alle Chipproduzenten in den USA ihre neue Fabriken fertig gebaut hätten, würde es für die USA schwierig werden genügend Chips zu bekommen. Und da schaut Trump dann als US-Präsident zu oder wartet auf eine Zahlung aus Taiwan?

Anleger, die bei TSMC noch nicht investiert sind, sollten heute die Gelegenheit nutzen. Wie das Unternehmen bereits letzte Woche bekannt gab, verzeichnete TSMC im zweiten Quartal das stärkste Umsatzwachstum seit 2022. Heute meldete das Unternehmen einen Anstieg des Nettoumsatzes um 40,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 673,51 Milliarden New Taiwan-Dollar (20,82 Milliarden US-Dollar). Der Nettogewinn stieg um 36,3 Prozent auf 247,85 Milliarden NT$. TSMC hatte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 19,6 und 20,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Mit einem geschätzten KGV von 25,8 für das laufende Jahr und 20,01 für das nächste, ist die Aktie nicht sonderlich teuer. Damit gibt es heute eigentlich nur eine Möglichkeit. Wer die Aktie schon immer haben wollte, für den ist heute die Chance da.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion