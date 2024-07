Im Vergleich zum Vormonat sind Japans Exporte im Jahresvergleich um 5,4 Prozent gestiegen, an dem zuvor prognostizierten Wachstum von 6,4 Prozent ist dieser Wert jedoch deutlich vorbeigeschrammt. Im Mai hatte das Exportwachstum noch 13,5 Prozent betragen, Gründe für den Rückgang werden in der sich abkühlenden chinesischen Wirtschaft gesehen. Unterdessen hat auch der japanische Leitindex Nikkei 225 deutlich an Aufwärtsdynamik eingebüßt und befindet sich in dieser Woche in einer nicht unerheblichen Korrektur. Zudem drängt sich der Verdacht eines Topping-Musters in Form eines aufwärtsgerichteten Keils auf.

Langfristtrend intakt