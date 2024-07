Am Mittwoch trifft es die Aktionäre von Domino's Pizza, einem weltweit führenden Franchise-Unternehmen im Bereich italienischer Kost. Die Aktie bricht zweistellig ein, nachdem die Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal enttäuschend verlaufen ist.

Zwar kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 Prozent auf 1,09 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 10 Millionen US-Dollar verfehlt. Ein großer Teil des Wachstums entfiel jedoch auf das Eröffnen neuer Filialen, insgesamt 175 Stück.

Die flächenbereinigten Umsätze kamen mit +4,8 Prozent in den USA (Erwartung: 4,9 Prozent) und +2,1 Prozent im internationalen Geschäft jedoch kaum vom Fleck. Ein Teil dieses Anstiegs geht außerdem auf Preiserhöhungen zurück.

Operative Entwicklung überzeugt nicht

Die schwache Entwicklung wird unterstrichen durch ein vernachlässigbares Wachstum des operativen Gewinnes. Der stieg um nur 0,4 Prozent. Währenddessen stieg der Nettoertrag um fast 30 Prozent auf 142 Millionen US-Dollar, der vermeintliche Gewinnanstieg ist aber auf einen niedrigeren effektiven Steuersatz zurückzuführen.

Dieser Umstand hatte zur Folge, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 4,03 US-Dollar landete, was 35 Cent über den Erwartungen und fast einen US-Dollar über dem Vorjahresergebnis lag.

Die langfristige Geschäftsprognose, bereits bekannt aus dem Ende Februar veröffentlichten Geschäftsbericht, wurde bekräftigt. Bis 2028 soll ein jährliches Umsatzwachstum von 7 und ein Gewinnwachstum von 8 Prozent erreicht werden.

Hohe Bewertung erlaubt keine Nachsicht

Das war Anlegern in Summe zu wenig für eine Aktie, die auf Basis der Gewinnerwartungen für dieses und das kommende Jahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,6 beziehungsweise 26,2 bewertet ist, während der Branchendurchschnitt bei rund 15 liegt.

In der US-Vorbörse ging es in einer ersten Reaktion rund 10 Prozent bergab, anschließend weiteten sich die Verluste auf -15 Prozent aus, ehe die Aktie mit Abgaben in Höhe von 11 Prozent den Handel eröffnete. Trotz der empfindlichen Verluste liegt das Papier gegenüber dem Jahreswechsel noch immer mit +15 Prozent vorne.

Das schwache Abschneiden von Domino's blieb nicht ohne Folgen für die Aktie der Konkurrenz. Papa John's verbilligte sich kurz nach US-Handelseröffnung um rund drei Prozent.

Fazit: Kursreaktion deckt Schwierigkeiten der Branche auf

Die heftige Reaktion der Anleger auf einen durchwachsenen, aber nicht katastrophalen Ergebnisbericht, kommt zu einer Zeit, in der viele Restaurant-Aktien unter Druck stehen.

Chipotle hat nach seinem aufsehenerregenden Aktiensplit in nur einem Monat 20 Prozent an Wert verloren, selbst defensive Fast-Food-Aktien wie McDonald's und Darden Restaurants stehen seit einiger Zeit unter Druck und haben gegenüber dem Jahreswechsel zweistellig an Wert verloren.

Die Probleme sind dieselben: Aufgrund der starken Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren bleibt die Kundschaft zunehmend aus. Das verringerte Umsatzwachstum trifft dabei auf die überdurchschnittlich hohen Bewertungen in der Branche. Daher führen selbst geringe Patzer wie bei Domino's zu heftigen Kursverlusten.

Anleger sollten die Branche meiden, bis sich die Bewertungen wieder normalisiert haben. Wer gleich einstiegen möchte, erhält den derzeit besten Deal in der Aktie von Darden Restaurants.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion