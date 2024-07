Einstieg von Star-Investor - Ramp Metals zurück im Höhenflug

Das sieht man auch eher selten: Ein Unternehmen, in diesem Fall Ramp Metals (WKN A407UW / TSXV RAMP), kündigt eine Finanzierung an und die Aktie schießt um mehr als 23% nach oben! Es gibt aber bei Ramp gleich mehrere Gründe für diese erste, extrem positive Reaktion des Marktes.

Zu den Zahlen: Ramp Metals kündigte am gestrigen Mittwoch an, im Rahmen einer Privatplatzierung 4,5 Mio. kanadische Dollar aufnehmen zu wollen. Diese werden verteilt auf:

• Bis zu 3.846.153 Charity Flow-Through-Aktien (die CFT-Aktien) zu einem Preis von 0,78 CAD pro CFT-Aktie. Das würde Ramp bei Abschluss der Transaktion 3 Mio. CAD in die Kasse spülen. Hinzu kommen

• Bis zu 2.727.272 Stammaktien zu einem Preis von 0,55 CAD pro Stammaktie, was dem Unternehmen von CEO Jordan Black weitere 1,5 Mio. CAD einbringen soll.

Spannend ist dabei, und vermutlich einer der Gründe für die positive Marktreaktion, ist dass die Finanzierung von Bergbaulegende und Milliardär Eric Sprott angeführt wird, der über eines seiner Investmentvehikel vermutlich einen nicht unerheblichen Teil der Platzierung übernehmen dürfte. Und man muss es dem „Überinvestor“ der Minenbranche lassen, er hat sich wieder einen günstigen Zeitpunkt zum Einstieg ausgesucht!

Spektakuläre Goldentdeckung bringt Ramp ins Rampenlicht

Ramp Metals hatte Mitte Juni einen wahren Monsterbohrabschnitt von 73,55 g/t Gold und 19,50 g/t Silber über 7,5 Meter Länge von seinem Rottenstone SW-Projekt nachgewiesen, was allein vom Goldgehalt einen Wert von mehr als 550 Gramm-Meter bedeutet – und damit einen Spitzenwert. (Wir berichteten (https://goldinvest.de/7355-g-t-gold-uber-75-meter-ramp-metals-macht-hochgradige-goldentdeckung/).

Diese Entdeckung hat vermutlich nicht nur die Anleger, sondern auch Eric Sprott auf das Unternehmen aufmerksam gemacht. Die später erfolgte Nachricht, dass nicht das gesamte Bohrloch in diesem Ausmaß mineralisiert ist, was ehrlicherweise auch nicht zu erwarten war hatte zwischenzeitlich für einen deutlichen Rücksetzer geführt, den Sprott nun offensichtlich genutzt hat, um die Bedingungen für die Platzierung auszuhandeln. Schon zuvor allerdings hatte die Ramp-Aktie wieder zu einer Erholung angesetzt.

Auf jeden Fall sollten 4,5 Mio. CAD zusätzlich zu den noch vorhandenen Mitteln Ramp Metals in die Lage versetzen, das Rottenstone SW-Projekt schnell genauer zu erkunden. Schließlich hat man erst wenige Bohrungen auf dem Projekt niedergebracht. Neben der Entdeckungsbohrung, die im Zielgebiet Ranger abgeteuft wurde, hatte Ramp auch Bohrlöcher in das Ziel Rogue gesetzt, das rund 3 Kilometer von Ranger entfernt ist. Interessanterweise bohrte man auch dort eigentlich nach Nickel, stieß aber ebenfalls auf Gold, wenn auch nicht Bonanza-Gehalte wie in Bohrung Ranger-01 entdeckt wurden.

Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie und wie schnell CEO Jordan Black die weiteren Explorationspläne umsetzen kann, die er vor Kurzem im Goldinvest.de-Interview ausführte:





