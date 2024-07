Bloom Energy ist für Wasserstoff-Anleger ein Pflicht-Investment. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Brennstoffzellensystemen für stationäre Energieanwendungen spezialisiert. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht die dezentrale Stromerzeugung mit hoher Energieeffizienz und geringen Emissionen. Sie wird in unterschiedlichen Anwendungsbereichen (z.B. Energieversorgung von Gebäuden, Rechenzentren und industriellen Prozessen) eingesetzt.

Bloom liefert günstigen Wasserstoff

Saubere Wasserstoffenergie hat langfristig ein enormes Potential. Laut einer Studie des Marktforschers McKinsey könnte der Anteil von grünem Wasserstoff von heute 1% auf rund 30% im Jahr 2030 und sogar auf 75% bis 2040 steigen. Der Studie zufolge dürfte sich die Wasserstoffnachfrage bis zum Jahr 2050 versechsfachen.

Die Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff war dagegen bislang vergleichsweise teuer. So musste reiner Wasserstoff durch Elektrolyse hergestellt werden. Dabei wird Strom eingesetzt, um in einem Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Die Bloom Energy Server und Bloom Electrolyzer liefern ihren Kunden dagegen erschwingliche und zuverlässige Wasserstoffenergie. Ihre Elektrolyseure zielen darauf ab, die mit der Elektrolyse verbundenen Ineffizienzen zu überwinden und den Wasserstoff mit deutlich geringerem Energieaufwand zu erzeugen.

Wachstumsfeld Rechenzentren

Mit seiner Volloxidtechnologie kann Bloom Energy Kraftstoff ohne Verbrennung umwandeln. Auch vom wachsenden Bedarf nach Rechenzentren für KI-Anwendungen könnte Bloom Energy profitieren. Das Unternehmen hat bereits Verträge mit zahlreichen Betreibern von Rechenzentren unterzeichnet. Die vertrauen Bloom bei den netzunabhängigen Lösungen. Jüngstes Beispiel ist Intel. Bloom hat mit dem Chip-Giganten im Mai einen langfristigen Stromliefervertrag abgeschlossen.

Durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von rund 350 Mio. US-Dollar hat Bloom Energy seine Kasse zuletzt ordentlich gefüllt. Mit dem frischen Geld soll einerseits die Bilanz optimiert werden, andererseits sollen Gelder in neue Forschungs- und Marketing-Aktivitäten fließen.

Bodenbildung in der Aktie

Im Kursverlauf der Aktie zeichnet sich zwischen 10 und 15 US-Dollar eine Bodenbildung ab. Langfristig orientierte Anleger kaufen erste Stücke.

