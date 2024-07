Henkel-Aktien zogen im Mittwochshandel zwischenzeitlich um mehr als 4% an und klettern mit 84,70 Euro auf den höchsten Stand seit gut einem Monat. Grund: Der Konsumgüterkonzern hat seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Offensichtlich gelingt es dem Hersteller von Marken wie Persil, Pritt und Schwarzkopf, steigende Preise an den Konsumenten weiter zu geben. Die bereinigte Umsatzrendite sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie lag im ersten Halbjahr über den Markterwartungen.

Die höhere Jahresprognose berücksichtige zudem die Erwartung höherer Materialpreise in der zweiten Jahreshälfte. Die bereinigte EBIT-Marge soll in diesem Jahr nun 13,5% bis 14,5% betragen (zuvor: 13,0 bis 14,0%). Im Konsumentengeschäft erwartet Henkel nun eine bereinigte Umsatzrendite von 13% bis 14% (zuvor: 12% bis 13%). Damit hob der Konzern seine Ergebnisprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr an.

Empfehlung: Die Prognoseanhebung könnte die Konsolidierungsphase beenden. Mit einem KGV um 15 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis um 1,53 ist die Aktie fundamental nicht teuer.

