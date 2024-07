Die Aktien des auch in den USA börsennotierten Technologieunternehmens und Highflyers DroneShield sind in dieser Woche drastisch gefallen. Die Aktien wurden vom Handel ausgesetzt, nachdem die Australian Securities Exchange (ASX) nach einer deutlichen Veränderung des Aktienkurses und des Handelsvolumens eine Preisanfrage gestellt hatte.

Zuvor war ein Bericht eines australischen Börsendienstes erschienen, in dem sich der Shortseller Rodney Forrest von Sublime Funds Management mit einer Leerverkaufsempfehlung für die Aktie geäußert hatte.

"Die Bewertung ist verrückt", so Forrest gegenüber Capital Brief. Und weiter: "Das ist Hype, es gibt keine fundamentalen Gründe, warum die Aktie auf diesem Niveau notiert. Das kann in einem Desaster enden."

DroneShield bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Drohnenabwehr und zur elektronischen Kriegsführung an, sowie Standardprodukte, die für eine Vielzahl von terrestrischen, maritimen und luftgestützten Plattformen geeignet sind.

In den letzten drei Jahren hat DroneShield seinen Umsatz mehr als verzehnfacht. Im Jahr 2023 allein verdreifachte sich der Umsatz. Auch die Ergebnisentwicklung kann sich sehen lassen. Von 2020 bis 2022 wurden die operativen Verluste erheblich reduziert, und 2023 schrieb DroneShield erstmals schwarze Zahlen.

Die DroneShield-Aktie hatte dementsprechend in den vergangenen Monaten bis zu dieser Woche einen kometenhaften Aufstieg erlebt und sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate verzehnfacht. Am 15. Juli wurde ein Allzeithoch von 2,72 US-Dollar an der australischen Börse erreicht, bevor Panikverkäufe einsetzten. Die Titel verloren am Mittwoch in New York über ein Viertel ihres Wertes. An der australischen Börse schloss die Aktie auch den Donnerstagshandel um rund 5,5 Prozent tiefer. An der Frankfurter Börse gewinnt der Titel dagegen zweistellig dazu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,18 % und einem Kurs von 1,168EUR auf Tradegate (18. Juli 2024, 15:05 Uhr) gehandelt.