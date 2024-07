Die Analysten führen die zentrale Rolle von Palantir in der KI-Revolution und die zunehmenden Anwendungsfälle für seine Produkte als Haupttreiber des zukünftigen Wachstums an. Demnach habe Palantir im vergangenen Jahr eine erhebliche Nachfrage nach seinen generativen Lösungen für künstliche Intelligenz im Unternehmensmaßstab und für den Einsatz in Unternehmen sowohl im kommerziellen als auch im staatlichen Sektor verzeichnet.

Laut Wedbush war der Abschluss von mehr als 1.300 Bootcamps ein bemerkenswerter Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Palantir. Mehr als 500 davon seien allein in den letzten drei Monaten gewesen, was den praktischen Echtzeitwert unterstreiche, den die Nutzer aus der Technologie des Unternehmens ziehen können.

"Da die Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) in den IT-Budgets immer mehr Raum einnehmen, da immer mehr Unternehmen lernen, wie man diese Technologie richtig einsetzt, sind wir der Meinung, dass Palantir sich in einer erstklassigen Position befindet, um seine Pipeline weiter auszubauen, da das Unternehmen mehr Anwendungsfälle liefert", so Wedbush.

Obwohl Palantir seine Vergleichsgruppe bereits übertroffen habe, ist das Unternehmen nach Ansicht von Wedbush immer noch stark unterbewertet und wird vom Markt missverstanden. Wedbush sieht Palantir als zentralen Akteur, der bereit ist, von der 1-Billionen-US-Dollar-Welle der KI-Ausgaben zu profitieren.

Jede Plattform im Palantir-Portfolio sei so konzipiert, dass sie spezifische KI- und maschinelle Lernlösungen für die Datenanalyse, die Zusammenarbeit und die betriebliche Optimierung biete. Wedbush fügt hinzu, dass das Unternehmen damit in der Lage ist, seinen beeindruckenden Wachstumspfad fortzusetzen. In der anhaltenden Debatte über Palantirs Potenzial kommen die Analysten zu dem Schluss, dass Palantir nach wie vor deutlich unterbewertet ist und eine überzeugende Investitionsmöglichkeit darstellt.

Die Investmentfirma behält ihr Outperform-Rating für die Aktie bei, mit einem Kursziel von 35 US-Dollar und einem neuen Bullen-Kursziel von 50 US-Dollar für 2025. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 78,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 26,60EUR auf Tradegate (18. Juli 2024, 16:03 Uhr) gehandelt.





