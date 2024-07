In den letzten Jahren konzentrierte sich die Investmentwelt vor allem auf extrem große Unternehmen wie Apple , Microsoft oder Nvidia . Sie allein besitzen heute zusammen eine Marktkapitalisierung von 9,7 Billionen US-Dollar (18.07.2024). Doch sie spiegelt nicht den tatsächlichen, sondern nur den durch die Marktteilnehmer angenommenen Wert der Unternehmen wider. Deshalb kommt es an den Börsen immer wieder zu starken Übertreibungs- und Untertreibungsphasen, die George Soros als Boom-Bust-Cycle bezeichnet.

In den vergangenen Tagen begannen Großinvestoren vermehrt mit Umschichtungen. Während sie die stark gewichteten Unternehmen des S&P 500 Index veräußerten, kauften sie bei den bisher vernachlässigten kleinen Unternehmen des Russell 2000 Index umso stärker nach.

Ein Grund dafür sind die jüngsten Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der sich über die Inflationsentwicklung in seinem Land positiv äußerte, sodass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September 2024 nun sogar bei 100 Prozent liegt. Hinzu kommt, dass auch die Wahrscheinlichkeit für einen Wahlsieg durch Donald Trump derzeit 75 Prozent beträgt. Seine Politik stützt vor allem heimische Unternehmen, während sie Großkonzerne, die auch im Ausland produzieren, eher benachteiligt.

Small Cap Value vs. MSCI World Index

Doch auch ohne diese aktuellen Faktoren schneiden kleine unterbewertete Aktien (Small Cap Value) langfristig besser als der MSCI World Index ab. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Bewertungsaspekt, denn nur eine geringe Marktkapitalisierung führt, wie ein Vergleich des S&P 500 mit dem Russell 2000 Index zeigt, nicht zu Überrenditen.

Während Value Small Caps in einer Krise stärker verlieren, steigt ihr Wert unmittelbar danach umso stärker. So hätte ein Portfolio mit einer 50:50-Gewichtung der Indizes MSCI Europe Small Cap Value Weighted und MSCI USA Small Cap Value Weighted 2008 circa 42,1 Prozent verloren, um 2009 etwa 70,2 Prozent zuzulegen.

Mittlerweile können Anleger mit entsprechenden ETFs genau diese Indizes in ihr eigenes Depot aufnehmen.

1. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF basiert auf dem MSCI USA Small Cap Value Weighted Index und enthält etwa 1.733 kleine US-Unternehmen. Dennoch beträgt ihre durchschnittliche Marktkapitalisierung immerhin 4.749 Millionen US-Dollar (17.07.2024). Gegenüber einem einfachen Russell 2000 Index sind die Aktien hier nach ihrer Bewertung gewichtet. So beträgt ihr durchschnittliches Kurs-Buchwert- (KBV) und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit nur 1,46 beziehungsweise 13,06 (18.07.2024).

Der ETF wurde im Februar 2015 aufgelegt, verwaltet derzeit 473 Millionen Euro (18.07.2024), thesauriert seine Erträge und kostet jährlich nur 0,30 Prozent der investierten Summe.

2. SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Europäische Small Caps schnitten zwar in den letzten zehn Jahren besser als ihre Benchmark Euro Stoxx 50 ab, aber gegenüber dem MSCI World Index hatten sie das Nachsehen. Doch langfristig (seit 1994) konnten sie ihn dennoch überflügeln.

Der entsprechende SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF wurde im Februar 2015 aufgelegt, investiert in etwa 859 kleine europäische Werte, thesauriert seine Erträge, verwaltet aktuell 240 Millionen Euro (18.07.2024) und besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,30 Prozent. Die hier enthaltenen Aktien sind mit KBV 1,03, KGV 10,33 und Dividendenrendite 4,02 Prozent derzeit sogar noch günstiger als kleine US-Unternehmen bewertet (18.07.2024).

Fazit Small Cap Value vs. MSCI World Index

Kleine unterbewertete Firmen schneiden langfristig besser als der MSCI World Index ab. Dabei wechseln sich jedoch Phasen der Über- und Unterrendite miteinander ab. Die vorgestellten ETFs könnten somit vor allem in Kombination eine Depotbeimischung sein.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte