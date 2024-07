Anfang Juli setzte Brent Öl zum Sprung über die Widerstandszone 84,5 US-Dollar / 85 US-Dollar an. Geopolitische Unsicherheiten (Stichwort: Hisbollah vs. Israel) trugen damals maßgeblich zum Preisanstieg bei. Doch lange wirkten sich diese nicht auf das Handelsgeschehen aus. Brent Öl brach den Ausbruch im Bereich von 87,6+ US-Dollar ab. Die wichtige Widerstandszone um 88,5 US-Dollar blieb ungefährdet. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Brent Öl in die Knie und unter die 85 US-Dollar. Von diesem Fehlversuch hat sich Brent Öl noch nicht erholt.

Die Schwäche des Greenbacks sollte sich eigentlich preisstimulierend auf Brent Öl auswirken. Doch bislang spielt sie keine nennenswerte Rolle. Vielmehr blickt der Markt ein wenig sorgenvoll auf China. Die letzten chinesischen Konjunkturdaten zeichneten ein eher durchwachsenes Bild, um es einmal wohlwollend auszudrücken. Vor allem die ambivalenten Daten zur Entwicklung des chinesischen BIP im zweiten Quartal enttäuschten.

US-Daten im Blick

Die kürzlich für die Woche zum 12. Juli vorgelegten Daten der EIA (Energy Information Administration) fielen ambivalent aus. Zwar gingen die US-Rohöllagerbestände im Berichtszeitraum auf 440,2 Mio. Barrel und damit im Vergleich zur Vorwoche um 4,9 Mio. Barrel zurück, doch die Ölförderung in den USA liegt weiterhin auf Rekordniveau. So gab die EIA die Ölförderung für die Woche zum 12. Juli mit 13,3 Mio. bpd an. Bereits in den Wochen zuvor lag die Förderung auf diesem exponierten Niveau.

Charttechnik mahnt unverändert zur Vorsicht

Dass es Brent Öl noch immer nicht gelingen will, sich entscheidend von den 85 US-Dollar abzusetzen, mahnt aus charttechnischer Sicht nach wie vor zur Vorsicht. Dieses Unvermögen könnte über kurz oder lang zur Resignation führen. Die Aufwärtsbemühungen könnten daraufhin eingestellt werden. Eine Korrektur wäre das Ergebnis. Vor diesem Hintergrund ist der Preisbereich um 81,7 US-Dollar / 80 US-Dollar von großer Bedeutung. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 80 US-Dollar abspielen, sind sie aus bullischer Sicht zu tolerieren. Sollte es für Brent hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten.

Fazit

Die aktuelle Konstellation ist nicht ohne Risiken. Um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen, muss es für Brent Öl über die 87,6 US-Dollar und 88,5 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 80 US-Dollar wäre dagegen ein deutliches Warnsignal.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte