Aufbruchsstimmung bei Nicola Mining!

Es geht voran bei der kanadischen Rohstoffgesellschaft Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) meldet heute den Beginn gleich mehrerer wichtiger Initiativen. Insbesondere meldet die Gesellschaft von CEO Peter Espig, dass man damit begonnen hat, Golderzmaterial von Talisker Resources in der Anlage des Unternehmens in Merritt zu verarbeiten!

Anfang April hatten Nicola und Talisker die Vereinbarung gemeldet, die zunächst den Transport von Material vom Barlone-Projekt auf das Gelände der Merritt-Anlage vorsah. Jetzt hat die Verarbeitung dieses Erzes im Rahmen einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung begonnen, wie Nicola Mining sie unter anderem mit Osisko Development abgeschlossen hat. Merritt ist die einzige Anlage in der gesamten Provinz British Columbia, die Gold- und Silbermühlenmaterial von Dritten aus der ganzen Provinz annehmen darf.

Peter Espig, CEO von Nicola Minig, kommentierte: „Wir haben einen erheblichen Anstieg der betrieblichen Aktivitäten, einschließlich unserer Kiesgrube und unseres Steinbruchs, sowie den Beginn der Verarbeitung festgestellt. Interessanterweise gab es einen Ansturm von Unternehmen, die sich um den Abschluss von Verarbeitungsmöglichkeiten bemühten, was nicht nur die Stärke unserer Genehmigung unterstreicht, sondern auch auf verstärkte Bergbauaktivitäten in der Provinz hinweist.“

Darüber hinaus hat das Unternehmen die ersten Bohrungen im Rahmen eines auf 5.000 Meter angelegten Programms auf seinem Kupferprojekt New Craigmont in der so genannten WP-Zone durchgeführt. Die neuen Ziele sind mit allen verfügbaren Werkzeugen geophysikalisch aufgeschlüsselt worden. Alle Bohrziele liegen quasi in Wurfweite zur historischen Kupfermine Craigmont und es könnte sich wieder einmal der alte Spruch bewahrheiten, dass neue Minen im Schatten des Förderturms historischer Minen gefunden werden. (Wir berichteten)

Fazit: Nicola Ming befindet sich offensichtlich im Aufbruch. Das neue Explorationsprogramm könnte dem Unternehmen zu einem wahrhaft heißen Sommer verhelfen, während Nicola gleichzeitig die Goldverarbeitungsanlage Merrit sowie seine Kiesgrube und seinen Steinbruch nutzt, um Cashflow zu generieren. Womit die Gesellschaft unter den kanadischen „Explorationsgesellschaften“ ziemlich allein dastehen dürfte.