**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX und internationale Indizes im Vergleich** Die heutigen Handelsaktivitäten an den Börsen zeigen ein gemischtes Bild bei den wichtigsten Indizes. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.354,35 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,45%. Auch der TecDAX, der Technologieindex, zeigt eine negative Entwicklung und liegt bei 3.348,39 Punkten, was einem Minus von -0,11% entspricht. Im Gegensatz dazu konnten der MDAX und der SDAX leichte Gewinne verbuchen. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 25.617,22 Punkten und hat um +0,18% zugelegt. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt bei 14.503,36 Punkten und zeigt ein marginales Plus von +0,01%. Ein Blick auf die internationalen Märkte zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Tendenz. Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steht aktuell bei 40.968,05 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,54%.Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht bei 5.547,43 Punkten und liegt mit -0,72% im Minus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutigen Marktentwicklungen von einer leichten Schwäche geprägt sind, insbesondere bei den großen Indizes wie dem DAX und den US-amerikanischen Pendants Dow Jones und S&P 500. Lediglich der MDAX und der SDAX konnten sich dem Abwärtstrend entziehen und leichte Gewinne verzeichnen.Commerzbank führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 2.75%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit 2.50% und Porsche AG mit 2.44%.Die Flopwerte im DAX werden von Siemens angeführt, das einen Rückgang von 4.33% verzeichnete, gefolgt von Siemens Energy mit -2.04% und SAP mit -1.59%.TRATON führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 4.79%, gefolgt von HENSOLDT mit 3.80% und Rational mit 2.83%.Die Flopwerte im MDAX werden von TUI angeführt, das einen Rückgang von 4.95% verzeichnete, gefolgt von HelloFresh mit -2.75% und Gerresheimer mit -1.65%.Douglas führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 6.09%, gefolgt von Medios mit 3.95% und HYPOPORT mit 3.40%.Die Flopwerte im SDAX werden von Elmos Semiconductor angeführt, das einen Rückgang von 5.02% verzeichnete, gefolgt von Dt. Beteiligungs AG mit -4.31% und SUESS MicroTec mit -4.07%.HENSOLDT führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 3.80%, gefolgt von United Internet mit 2.04% und Siemens Healthineers mit 1.82%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Elmos Semiconductor angeführt, das einen Rückgang von 5.02% verzeichnete, gefolgt von SUESS MicroTec mit -4.07% und SAP mit -1.59%. Intel führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 4.45%, gefolgt von Travelers Companies mit 1.65% und Caterpillar mit 1.48%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Amazon angeführt, das einen Rückgang von 2.63% verzeichnete, gefolgt von Apple mit -2.62% und JPMorgan Chase mit -2.23%.D.R. Horton führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 10.63%, gefolgt von Cintas mit 5.78% und Quanta Services mit 5.77%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Freeport-McMoRan angeführt, das einen Rückgang von 4.89% verzeichnete, gefolgt von Chipotle Mexican Grill mit -4.20% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit -4.03%.