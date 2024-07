Mit einem Plus von über 100 Prozent in diesem Jahr ist die Aktie von Süss MicroTec der unangefochtene Performance-Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDAX . Auf Platz 2 folgt mit Kursgewinnen von knapp 82 Prozent das Papier des Immobilienfinanzierers Hypoport .

Zeitweise fielen die Gewinne in den Anteilen des KI-Profiteurs noch deutlich höher aus. Das 52-Wochen-Hoch von Süss MicroTec liegt bei 70,70 Euro. Die Aktie geriet in den vergangenen Tagen aber in den Abwärtssog von AMD, Nvidia und Co. und büßte stark an Wert an.

Aus dem Handel am Donnerstag ging die Aktie mit einem Minus von 5,5 Prozent. Knapp zwei Stunden nach Börsenschluss folgte dann aber der Befreiungsschlag: Das Unternehmen erhöht aufgrund der guten Geschäftsentwicklung seine Jahresprognose!

Aktie egalisiert Verluste

Das sorgte am Handelsplatz Tradegate für Begeisterung. Die Aktie konnte sämtliche Intraday-Verluste wettmachen und liegt gegenüber dem Vortag rund ein Prozent im Plus bei 60 Euro.

Laut vorläufigem Geschäftsbericht für das zweite Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 99,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Dabei lag die EBIT-Marge bei starken 15,3 Prozent, was die Ertragsstärke des Halbleiterzulieferers unterstreicht.

Deutliche Anhebung der Jahresprognose

Die Gesamtjahresprognose hat der Konzern gleich dreifach angehoben. Beim Umsatz werden nun 380 bis 410 Millionen Euro erwartet, was einer Anhebung um rund 13 Prozent gleichkommt. Die EBIT-Marge soll sich auf 14 bis 16 Prozent belaufen. Das ist eine Erhöhung um satte 400 Basispunkte. Auch der Ausblick für die Bruttomarge wurde verbessert.

Offenbar rechnet das Unternehmen damit, seine Effizienz verbessern und höhere Verkaufspreise durchsetzen zu können. Mit Blick auf den starken Auftragseingang ist das ein naheliegender Schluss. Der belief sich in den vergangenen drei Monaten auf 93,9 Millionen Euro.

Fazit: Rettung in letzter Sekunde?

Das Timing für die Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen hätte kaum besser sein können, die Aktie von Süss MicroTec beschloss den XETRA-Handel am Donnerstag unter der 50-Tage-Linie und sorgte somit für ein Verkaufssignal.

Nach dem bärenstarken Ergebnisbericht und der Anhebung der Jahresziele egalisierte die Aktie im erweiterten Handel aber sämtliche Verluste und dürfte am Freitag oberhalb der rettenden Unterstützung eröffnen. Hat dieses Setup auch zum Wochenende Bestand, könnte sich das Papier rasch von den Verlusten der vergangenen Tage erholen und seinen Höhenflug fortsetzen.

Ihren vollständigen Bericht zum zweiten Quartal sowie zum gesamten ersten Halbjahr wollen die Münchner am 07. August vorstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion