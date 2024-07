Die Märkte stellen sich bereits darauf ein, was an verschiedenen Kursbewegungen ablesbar ist. Insgesamt lässt sich sagen, dass Wahljahre meist mit einem deutlichen Plus enden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der Regel, sodass auch gegenläufige Kursbewegungen möglich sind.

In den USA rückt die Präsidentschaftswahl immer näher. Schon am 05. November 2024 ist es so weit und obwohl ihn selbst unter den Republikanern wenige Wähler mögen, stehen die Chancen für eine Wahl Donald Trumps derzeit mit 75 Prozent sehr gut.

Doch welche Sektoren würden von einer Trump-Wahl profitieren?

Trump-Wahl-Profiteure

Donald Trump ist ein Wirtschaftsvertreter, der die US-Ökonomie an die erste Stelle setzt. Dies hätte für amerikanische Unternehmen überwiegend positive Folgen und würde für sie wahrscheinlich weitere Steuersenkungen mit sich bringen. Von seiner Politik profitieren vor allem Unternehmen, die in den USA produzieren. Dies ist ein Grund, warum in den vergangenen Tagen vor allem kleinere US-Werte (Small Caps) stärker im Kurs anzogen.

Donald Trump steht zudem für eine lockere Geldpolitik. Zinssenkungen wären somit wahrscheinlich, die der US-Wirtschaft noch mehr Schwung verleihen würden. Doch dies könnte auch eine zweite Inflationswelle auslösen, was bei Gold und Bitcoin bereits für weiter steigende Kurse sorgte.

Sein Ziel sind in jedem Fall steigende Aktienkurse, da er gern seine Performance mit denen seiner Vorgänger (vor allem der Demokraten) vergleicht. Trotzdem könnte es aufgrund der bereits sehr hohen Aktienbewertungen unter Umständen dennoch zu einem Crash kommen.

Während der S&P 500 Index zuletzt nachgab, legten Energieaktien zu. Erdöl- und alle weiteren fossilen Energie-Unternehmen profitieren von Donald Trump, weil er den Natur- und Umweltschutz eher vernachlässigt. So genehmigte er beispielsweise während seiner letzten Amtszeit auch Erdölbohrungen in Naturschutzgebieten.

Obwohl Donald Trump um Haaresbreite fast Opfer seiner eigenen Politik geworden wäre, befürwortet er eine lockere Waffenpolitik. Waffenaktien wie Sturm Ruger und Smith & Wesson steigen deshalb. Da er ebenfalls für eine strikte Einwanderungspolitik steht, sind auch die Aktien privater Gefängnisbetreiber wie Geo Group und CoreCivic gefragt.

Die Wertpapiere seines eigenen Medienunternehmens Trump Media & Technology Group konnten zwar kurzfristig profitieren, doch sind (Stand heute) eindeutig überbewertet.

Da Donald Trump für Anti-Globalisierung steht, sollte der US-Dollar aufwerten. Doch weil die Wirtschaft nicht innerhalb von vier Jahren eine 180-Grad-Wende vollziehen kann, ist der US-Dollar auch während seiner ersten Amtsperiode eher seitwärts gelaufen und legte stattdessen unter Joe Biden zu.

Der Abbau von Regulierungen stützt zudem Bank-Aktien.

Trump-Wahl-Verlierer

Chipaktien, die in den vergangenen Monaten stark hinzugewannen, profitieren nur dann, wenn sie in den USA produzieren. Doch Großkonzerne wie Nvidia, ASML oder TSMC sind eher in Regionen mit geringeren Lohnkosten wie Asien aktiv. Über höhere Zölle könnten sie gezwungen sein, Produktionsverlagerungen vorzunehmen. Gleichzeitig nahmen bereits unter Joe Biden die Exportbeschränkungen nach China zu, was den Handel negativ beeinflusst und sich unter Donald Trump nicht ändern wird. Chipaktien gehören deshalb zumindest kurzfristig eher zu den Verlierern.

Internationale Großkonzerne, die gern in China produzieren und in die USA exportieren, gehören aufgrund Trumps protektionistischer Politik eher zu den Verlierern. Doch sie besitzen auch die meisten Möglichkeiten, sich den neuen Bedingungen anzupassen.

Zu den Verlierern könnten weiterhin erneuerbare Energieaktien und alle Unternehmen, die nicht in den USA produzieren, aber Waren in das Land exportieren, zählen. Dies sind vor allem chinesische, europäische, aber auch bestimmte US-Unternehmen. Weitere Sektoren, die eher unter den möglichen Handelsbeschränkungen leiden könnten, sind die US-Landwirtschaft, die US-Automobilindustrie und der US-Einzelhandel.

Fazit Trumps Wirtschaftspolitik

Insgesamt steht Donald Trump für eine wirtschaftsfreundliche Politik. Doch weiter steigende Aktienkurse sind dadurch nicht garantiert, denn sie sind bereits in den vergangenen vier Jahren gut angezogen und hoch bewertet. Sehr wahrscheinlich sind jedoch Sektorumschichtungen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion