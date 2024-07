In einem mittelfristigen Abwärtstrend ging es für das Paar EUR/PLN bis Anfang April auf 4,2531 PLN talwärts. Nachdem zuvor ein bullischer Keil zur Oberseite erfolgreich aufgelöst werden konnte, wurde die obere Begrenzung um 4,3725 PLN definiert. Innerhalb dieser Grenzen schwankt der Wert auf und ab, zuletzt ging es bis Mitte Juli wieder in den Supportbereich um 4,25 PLN talwärts. Dort konnte, wie am Chartbild zu sehen, ein Turnaround hingelegt werden, in der Folge stieg der Wert an das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 4,2982 PLN an. Gelingt es weitere Käufer zu mobilisieren, könnte daraus ein kurzfristiges Kaufsignal hervorgehen.

Es bleibt volatil