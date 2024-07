Sollte sich das bärische Szenario durch einen weiteren Rückfall mindestens unter 18.296 Punkte bewahrheiten, würden sofortige Kursziele bei 18.200 und darunter 18.030 Punkten aktiviert werden. Aber erst unterhalb von rund 18.000 Punkten dürfte der DAX um weitere 500 Punkte zurücksetzen. Jeder dieser kleinen Schritte würde sich demnach für ein kurzzeitiges Engagement unter der Beachtung der erhöhten Volatilität anbieten.

Eine bullische Entwicklung kann unter den gegebenen Umständen jetzt nicht mehr skizziert werden, nachdem der DAX am Freitag der abgelaufenen Handelswoche einen Fehlausbruch über seinen seit den Rekordständen herrschenden Abwärtstrend erlitten hatte. Erst oberhalb von 18.800 Punkten würde sich das Chartbild so weit aufhellen, dass ein Angriff auf die Rekordstände bei 18.892 Punkten vollzogen werden kann und darüber sogar weitere Anstiegschancen an 19.000 Punkte eröffnen würden.