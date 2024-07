Aus technischer Sicht muss der Widerstandsbereich zwischen 91,96 und 92,50 Euro zwingend auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden, damit BMW den Sprung zurück in seinen vorherigen und seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend schafft. In der Folge könnten Kursziele bei 94,44 und dem EMA 200 bei 95,57 Euro(fallend) ausgerufen werden. Mittelfristig wird dem Papier sogar eine Anstiegschance an 100,00 Euro zugetraut. Geht es dagegen unter das aktuelle Wochentief von 88,18 Euro talwärts, würde noch einmal ein Test des Doppelbodens um 86,54 Euro erforderlich werden. Sämtliche Notierungen darunter würden das mittelfristig bärische Szenario aktivieren und für einen längeren Zeitraum Verluste verursachen.

Trading-Strategie: