Die Aktie von SunPower erlebte am Donnerstag ihren bisher größten Einbruch und fiel auf ein Allzeittief, nachdem das Solarunternehmen seinen Händlern mitteilte, dass es ab dem 17. September keine neuen Installationen mehr unterstützen und keine weiteren Lieferungen vornehmen wird. Dieser Schritt signalisiert tiefe operationelle Probleme, die das Unternehmen in eine kritische Lage bringen.

"Sie sagen im Grunde, dass sie nicht in der Lage sind, den Betrieb fortzusetzen", kommentierte Pol Lezcano, Analyst bei Bloomberg New Energy Finance, die Situation. Dies unterstreicht die Schwere der Herausforderungen, mit denen SunPower konfrontiert ist.

Die Aktien des Unternehmens schlossen in New York mit einem Rekordverlust von 40 Prozent, was den Preis auf 1,51 US-Dollar drückte. Damit gehört SunPower zu den schlechtesten Performern im Nasdaq Composite. Im Laufe dieses Jahres hat das Unternehmen bereits mehr als zwei Drittel seines Marktwerts eingebüßt, was teilweise auf den Rückgang in der Branche der Dach-Solarmodule sowie auf interne Probleme zurückzuführen ist.

Die jüngste Entwicklung folgt auf eine Reihe von Rückschlägen für das Unternehmen, darunter die Notwendigkeit, fast zwei Jahre finanzieller Ergebnisse neu zu bewerten, sowie die Ersetzung des CEO und COO. Zudem hat das Unternehmen seinen Kreditvertrag Ende 2023 nach einer früheren Ergebniskorrektur nicht eingehalten und kämpft mit einem Einbruch bei den Installationen in Kalifornien – seinem Heimatmarkt und dem größten Solarmarkt des Landes.

Die französische Energiegigantin TotalEnergies, die etwa 65 Prozent von SunPower besitzt, sieht sich nun den Auswirkungen dieser Entwicklungen gegenüber. Die Zukunft von SunPower bleibt ungewiss, da es mit diesen Herausforderungen ringt, und die Auswirkungen auf die gesamte Solarindustrie sind noch vollständig zu realisieren. Analysten von JPMorgan Chase glauben nicht an eine schnelle Lösung und erwarten eine "unbefristete Aussetzung von SunPowers zukünftigen Geschäften", wie sie in einer Forschungsnotiz feststellten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion