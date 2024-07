Nachdem die US-Wirtschaft hohe Zinsen für lange Zeit verkraftete, ohne in eine Rezession zu schlittern, könnte so eine wirtschaftsfreundliche Politik samt sinkender Leitzinsen das Wachstum in den USA über 2025 hinaus hoch halten.

Wenn sich an der Börse die Mehrheit der Anleger auf eine Sache festlegt, wächst gleichzeitig das Enttäuschungspotenzial, sollte es dann doch nicht so kommen. Börsen spekulieren zwar oft richtig auf zukünftige Entwicklungen, aber eben auch nicht immer, und müssen kräftig zurückrudern, wenn sich die Zukunft doch anders entwickelt. Beim Dow Jones und Russel 2000 sehen wir sogenannte Fahnenstangen-Charts: Viele Anleger haben die Rally in dieser Stärke nicht kommen sehen und mussten reflexartig handeln. Zu steile Trends sind an der Börse suspekt und anfällig für plötzliche Korrekturen in die entgegengesetzte Richtung.