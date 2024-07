Nach Ankündigung der Kapitalerhöhung sind die Titel von Plug Power am Donnerstag nachbörslich um über neun Prozent abgerutscht. In einer Einreichung sagte Plug Power, dass es zum 30. Juni über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von ca. 62,4 Millionen US-Dollar, sowie über Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von ca. 956,5 Millionen US-Dollar verfügte. Plug Power gab weiter an, die Erlöse aus dem Aktienverkauf für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden zu wollen.

Der Wasserstoff-Spezialist gab außerdem bekannt, dass es den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von zusätzlichen Aktien im Wert von bis zu 30 Millionen US-Dollar einräumen würde. Morgan Stanley fungiert als Book-Running-Manager für das Angebot.