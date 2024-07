Die US-Gasnachfrage sei aktuell schwach und die Produktion habe in den letzten Monaten nachgelassen, doch in den kommenden Jahren sei mit einem deutlichen Nachfrageanstieg zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Dies wird vor allem durch den Export von Erdgas nach Mexiko und Übersee in Form von verflüssigtem Erdgas (LNG) vorangetrieben.

Ein besonderes Augenmerk legt Kinder Morgan auf die wachsende Stromnachfrage, insbesondere durch Datenzentren, die Künstliche Intelligenz betreiben. Erdgas ist der größte Stromerzeuger in den USA. Richard Kinder, der Vorsitzende von Kinder Morgan, bemerkte, dass die Belege für einen Anstieg des Stromverbrauchs in den letzten Monaten "eindeutig atemberaubend" seien. Er verwies auf erhöhte Verbrauchsschätzungen in Staaten wie Texas, wo der Betreiber des Stromnetzes einen Anstieg der Spitzenlast um 78 Prozent bis 2030 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.

Vor diesem Hintergrund stieg die Aktie um 2,5 Prozent, trotz eines leichten Verfehlens der Analystenerwartungen. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit gut 18 Prozent an Wert gewonnen.

Um die neue Nachfrage zu befriedigen, erweitert Kinder Morgan, das bereits 40 Prozent des in den USA genutzten Erdgases transportiert, seine Operationen. Das Unternehmen kündigte ein 3 Milliarden US-Dollar schweres Projekt zur Erweiterung einer Pipeline im Südosten an und erwartet, dass seine jährlichen Kapitalausgaben auf rund 2 Milliarden US-Dollar steigen.

Analysten sehen diese Entwicklungen positiv. Gabriel Moreen von Mizuho Securities schrieb, dass solche Entwicklungen den langfristigen Bewertungsansatz unterstreichen, der Kinder Morgan in eine zentrale Position innerhalb der US-Erdgasinfrastruktur rückt, die zur Unterstützung des Lastwachstums aufgerufen wird. Moreen bewertet die Aktien mit einem Kursziel von 22 US-Dollar, was etwa 3 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern!

Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion