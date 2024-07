"KI treibt weiterhin ein massives Wachstum an, da die Kapazitäten für KI-Chips weiterhin knapp sind, wobei TSMC seine Ansicht über ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von Ende 2024 auf mindestens 2026 verschiebt", kommentierte Cantor-Fitzgerald-Analyst C.J. Muse die Earnings von TSMC .

Der breitere Chipsektor steht weiterhin unter Druck. Der PHLX Semiconductor Index fiel am Donnerstag um 0,8 Prozent und baute seinen Rückgang von 6,8 Prozent vom Mittwoch weiter aus. Während Nvidia einen Reboundversuch startete, gehörten Titel von Micron, Super Micro und AMD zu den größten Verlierern in diesem Sektor.

Der Analyst ist der Meinung, dass TSMC "einen soliden Bericht vorgelegt hat, der die Ängste nach dem Trump-Taiwan-Ausverkauf besänftigen sollte" und fügte hinzu, dass er "nach dem gestrigen Ausverkauf Positionen aufstocken würde".

Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, schrieb am Donnerstag, dass die "Halbleiteraktien nach dem TSMC-Bericht noch lange nicht aus dem Schneider sind". Und weiter: "Wenn die Aktie und der Sektor auf diese soliden Zahlen und Aussichten hin umkippen, sagt uns das alles, was wir wissen müssen – dass Halbleiteraktien nur kurzfristig auf eine Abschwächung/einen Abbau vor den Erträgen in den nächsten 2-3 Wochen hin handeln wollen."

Der Ausverkauf am Mittwoch spiegelte verschiedene geopolitische Bedenken wider, darunter die Aussicht auf Beschränkungen der Biden-Administration für Halbleitertechnologie-Exporte nach China und Kommentare des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu Taiwan.

"Es ist ja nicht so, dass die Aktien von Anfang an niedrig bewertet waren", schrieb Robert Maire von Semiconductor Advisors am Donnerstag. "Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Aktien überhitzt und überbewertet waren."

BofA-Analyst Vivek Arya rät Anlegern, sich auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren“.

Arya und sein Team "verstehen die Rotation weg von KI/Datencenter-Halbfertigern hin zu Industrie-/Automobil-/Verbraucherwerten, aber sie wird nicht von den Fundamentaldaten gestützt und ist wahrscheinlich auf kurzfristige Positionierung zurückzuführen".

Arya fügte hinzu, dass die Volatilität des Sektors den Anlegern mehr Möglichkeiten bietet, in Unternehmen zu investieren, die ein starkes Rentabilitätsprofil aufweisen, darunter Nvidia, Broadcom und Arm Holdings.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion