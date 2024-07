Der technische Fortschritt eröffnet den Pharmariesen wie Pfizer und deren Mitbewerbern immer neue Märkte. So wird der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduzierung bis Anfang der 2030er-Jahre auf etwa 150 Milliarden Dollar geschätzt. Pfizer ist auf dem Weg, ein Präparat für diesen Markt zu entwickeln. Auch die Kooperation mit BioNTech im Zuge der Corona-Krise hat Pfizer satte Einnahmen verschafft. Das Vogelgrippe-Virus H5N1 ist im Begriff, auf den Menschen überzuspringen. Dies könnte eine neue Pandemie auslösen. Eine allfällige Kooperation mit dem mRNA-Spezialisten BioNTech sollte hier Lösungen bereitstellen. Auch im Universum der Onkologie bietet Pfizer Heilungschancen an und kann auf eine volle Produktpipeline zurückgreifen.

Nach dem Erreichen des All-Time-Highs am 15. Dezember 2021 bei 58,92 US-Dollar ist der Aktienkurs von Pfizer in eine längere Konsolidierung gerutscht. Das Hoch ist hauptsächlich auf die Einnahmen aus dem Corona Geschäft zurückzuführen. Der Abschwung dauerte gut 2,3 Jahre und hatte in der Spitze das Ausmaß von 57 Prozent. Das damit erreichte Preisniveau des partiellen Tiefs bei 22,18 US-Dollar ist rekordverdächtig niedrig, nachdem die Tiefs der letzten 10 Jahre immer darüber notierten. Mittlerweile wurde der Abwärtstrend durchbrochen und der Kurs hat einen Boden ausgebildet. Auch wenn fundamental betrachtet die geplanten Gewinne nicht an die Gewinne der Jahre 2022 und 2021 heranreichen, sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 12,21. In Anbetracht der technischen Möglichkeiten und der sich damit ergebenden Chancen auf Gewinnsteigerungen erscheint dieses KGV in der Rückschau der letzten 10 Jahre als das zweitniedrigste. Die Bodenbildung könnte somit fundamental abgesichert sein. Aktuell wird das Widerstandsniveau rund um den Wert bei 30,51 US-Dollar getestet. Eine Überwindung ist möglich, wodurch der Kurs auch bis zum nächsten Widerstand bei 34,52 US-Dollar laufen könnte.

