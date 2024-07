Neuentdeckung bei Golden Cariboo - Überall sichtbares Gold!

Spektakuläre Bilder liefert der kanadische Goldexplorer Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) jetzt von seiner Liegenschaft Quesnelle Gold Quartz Mine (QGQ). In den aus den jüngsten Bohrungen gewonnenen Bohrkernen „wimmelt“ es nur so von sichtbarem Gold!

Das Team um CEO J Frank Callaghan hat es sich zum Ziel gesetzt, mit QGQ den Erfolg zu wiederholen, den man in der gleichen Region vor einigen Jahren mit Barkerville Gold erzielte. Damals entdeckte und definierte man eine Goldlagerstätte, die schließlich das Interesse von Osisko Development weckte und zur Übernahme von Barkerville für rund 330 Mio. Dollar führte!

Jetzt also will man dieses Kunststück auf QGQ wiederholen, einer Liegenschaft, die übrigens fast komplett von Land umgeben ist, das von Osisko Development kontrolliert wird. Und Golden Cariboo hat dabei schon Erfolge vorzuweisen, erbohrte zuletzt in der North Hixon Zone signifikante Goldgehalte, die zudem mit größere Tiefe zunahmen. (Wir berichteten).

Nun allerdings widmet sich das Unternehmen mit sechs Bohrlöchern der so genannten Halo-Zone, 400 Meter nordwestlich der letzten Bohrung in der North Hixon-Zone, und 830 Meter vom nächstgelegenen Bohrlochkragen bei der Quesnelle Gold Quartz Mine (QGQ23-03)und kann gleich spektakuläre, erste Erfolge verzeichnen! Denn wie gestern bekannt wurde, sind in den ersten drei Bohrungen - QGQ24-13 bis QGQ24-15 - zahlreiche Beispiele sichtbarer Goldvererzung in Quarz-Karbonat +/- Pyrit-Adern zu erkennen. Und das in einer Größe von 0,5 bis 3,00 Millimetern!



Beispiel von sichtbarem Gold in QGQ24-13; Quelle: Golden Cariboo Resources

Das allein ist schon äußerst vielversprechend, doch kommt noch hinzu, dass man bei Golden Cariboo möglicherweise einen von der North Hixon-Zone unabhängigen, neuen Goldtrend auf QGQ darstellt. Damit hätte das Unternehmen eine Neuentdeckung auf QGQ gemacht, denn es handelt sich um die ersten Bohrungen in der Halo-Zone überhaupt; auch historische Bohrlöcher sind nicht vorhanden

Kein Wunder, dass CEO Callaghan diese visuellen Ergebnisse als „gewichtigen Schritt“ für das QGQ-Projekt betrachtet. Er zeigt sich verständlicherweise erfreut darüber, dass Golden Cariboo auf die bereits erzielten Erfolge aufbauen kann. Denn bislang wurde in allen analysierten Bohrlöchern Goldvererzung nachgewiesen, in mehreren Fällen auch in mächtigen Abschnitten.

Auch dem kanadischen Markt gefiel offensichtlich der Anblick des sichtbaren Goldes. Die Anleger schickten Golden Cariboo bei hohem Handelsvolumen um mehr als 23% nach oben!

In einem Video-Interview direkt vom Projekt zeigt CEO Callaghan weitere Bohrkerne vor und erläutert die Arbeiten des Unternehmens:



https://goldinvest.de/visible-gold-in-every-new-drill-hole-explained-g ...

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.