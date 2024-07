Willkommen zum Chart der Woche – Deutsche Börse

Zwar zeichnen sich viele Aktien im deutschsprachigen Anlageraum durch vergleichsweise günstige Bewertungen insbesondere im Unterschied zu US-Aktien aus.

Vielen Papieren am Heimatmarkt fehlt aber die Trendkonstanz, durch die sich viele US-amerikanische Werte auszeichnen. Das liegt vor allem an der großen Abhängigkeit von der Industrie- und Exportkonjunktur, die häufiger weniger widerstandsfähig gegen Schwankungen als technologische Trends sind.

Nichtsdestotrotz gibt es auch am deutschen Markt den ein oder anderen Dauerläufer, also Aktien, deren langfristiger Chart von unten links nach oben rechts zeigt. Ein aktuell besonders aussichtsreicher ist die Aktie der Deutschen Börse.

Deutsche Börse Chartsignale

Neue Allzeithochs zum Greifen nahe: Die Aktie der Deutschen Börse steht unmittelbar vor neuen Rekordhochs. In diesem Fall winkt eine Ausbruchsrallye.

Die Aktie der Deutschen Börse steht unmittelbar vor neuen Rekordhochs. In diesem Fall winkt eine Ausbruchsrallye. Erfolgreicher Test von Unterstützungen: Das Papier stieß nach Rücksetzern an prominenten Unterstützungslinien auf Kaufinteresse. Das verleiht Sicherheit.

Das Papier stieß nach Rücksetzern an prominenten Unterstützungslinien auf Kaufinteresse. Das verleiht Sicherheit. Intakter Aufwärtstrend: Der Aufwärtstrend der Aktie ist auf gleich mehreren Zeitebenen intakt. Das macht eine Rallyefortsetzung wahrscheinlich.

Der Aufwärtstrend der Aktie ist auf gleich mehreren Zeitebenen intakt. Das macht eine Rallyefortsetzung wahrscheinlich. Trendbeschleunigung voraus: In der technischen Indikation gibt es Anzeichen für eine Beschleunigung des aktuellen Aufwärtstrends.

Profitieren in (fast) allen Marktlagen

Der spätestens durch die Corona-Pandemie ausgelöste Börsenboom hat viele Gewinner: Anleger, die mutig genug waren, auf dem Höhepunkt der Panik zuzugreifen. Investoren, die langfristig agieren und vom Cost-Average-Effekt profitiert haben. Broker, die dank eines hohen Kundenzustroms stark gewachsen sind und schließlich Börsenbetreiber, die eine rekordhohe Handelsaktivität verzeichnen.

Deren Geschäftsmodell ist ähnlich wie das von Zahlungsdienstleistern nicht nur äußerst margenstark, sondern auch überraschend krisenresistent, wie der Blick in den Chart der Aktie zeigt. Die Anteile der Deutschen Börse führten nach dem Corona-Crash die Erholung der Aktienkurse an, nachdem die Einnahmen durch Transaktionsgebühren und Kursdaten aufgrund der explodierenden Handelsaktivität der Anleger stark gestiegen waren.

Dieser Trend hält aufgrund der vielen Börsenneulinge, die seither an den Markt geströmt sind, an. Die Erlöse des Börsenbetreibers kletterten von 5,27 Milliarden Euro in 2022 auf 6,10 Milliarden Euro in 2023. Das entspricht einem Plus von 15,7 Prozent. Daraus erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 1,72 Milliarden Euro, was mit einer Nettomarge von 28,2 Prozent die Ertragsstärke des Geschäftsmodelles unterstreicht.

Nachholbedarf gegenüber dem Gesamtmarkt

Wenngleich die langfristige Performance der Aktie mit einem Plus von 254 Prozent in den vergangenen 10 Jahren tadellos ist, hinkt die Deutsche Börse der Gesamtmarktentwicklung aktuell hinterher. Seit dem Jahreswechsel steht in den Anteilen ein Plus von rund 2 Prozent zu Buche, während sich der deutsche Leitindex DAX um rund 11 Prozent steigern konnte.

Das aber lässt Raum für Nachholeffekte. Insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Aktie unmittelbar vor einem Ausbruch auf neue Rekordhochs und damit auch einer kräftigen Anschlussrallye stehen könnte.

Ausbruch in Vorbereitung

Wie der Blick in den Chart zeigt, limitierte zuletzt der Widerstandsbereich zwischen 190 und 195 Euro die Entwicklungsmöglichkeiten der Aktie. Von hieraus starteten nach gescheiterten Ausbruchsversuchen auch mehrere Gegenbewegungen zur Unterseite, die von den Käufern aber zuverlässig an der 50- sowie der 200-Tage-Linie gekauft wurden. Auch die Horizontalunterstützungen bei 180 und 185 Euro hielten aufkommendem Verkaufsdruck immer wieder stand.

Das ließ die Bullen zuletzt mutiger werden, sodass sich eine Aufwärtstrendlinie gebildet hat, der auch die inzwischen wieder steigende 50-Tage-Linie folgt. Das deutet auf einen weiteren Ausbruchsversuch bereits in Kürze hin. Dieser könnte schließlich von Erfolg gekrönt sein, denn trotz der zuletzt seitwärts gerichteten Kursentwicklung hat sich die technische Indikation der Aktie zunehmend verbessert.

Aufwärtstrend beschleunigt sich

So legte in den vergangenen Wochen mit der Aktie vor allem der Relative-Stärke-Index (RSI) zu. Auch der Trendstärkeindikator MACD konnte sich nach zwischenzeitlichen Verlusten wieder erholen und ansteigen. Das zeigt, dass die laufende Erholung der Aktie technisch abgesichert ist und über eine solide Grundlage verfügt.

Der MACD konnte zuletzt außerdem wieder über seine Signallinie klettern. Das könnte zu einer Trendbeschleunigung der Aktie führen, die schließlich den für einen Ausbruch benötigten Schwung liefert. Für das Gelingen eines solchen Vorhabens spricht, dass der RSI aktuell keinen überkauften Zustand der Aktie anzeigt.

Chance auf +15 Prozent

Sollten sich die Anteile der Deutschen Börse so nachhaltig, also mindestens auf Tagesschlussbasis, über 195 Euro verteuern, würde das ein neues Rekordhoch und damit ein technisches Kaufsignal bedeuten, dem eine Anschlussrallye folgen dürfte. Solche verfügen häufig über einen Umfang von 10 bis 15 Prozent.

Steigende Kurse in der Aktie der Deutschen Börse wären auch fundamental gerechtfertigt. Die Aktie handelt aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 34. Auch Analysten sind der Aktie wohlgesonnen. Die Deutsche Börse vereinigt aktuell sieben Kaufempfehlung bei keiner Verkaufsempfehlung auf sich. Erst in der vergangenen Woche hat die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Aktie auf 220 Euro angehoben. Daraus ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 15 Prozent.

Deutsche Börse auf einen Blick

ISIN: DE0005810055

DE0005810055 Börsenwert: 35,3 Mrd. €

35,3 Mrd. € Dividendenrendite: 2,0 %

2,0 % KGVe 2024: 20,3

20,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.

