Microsoft meldete, dass der Ausfall gegen 18:00 Uhr am Donnerstag begann und einen Teil seiner Kunden in den USA betraf. Azure, die Cloud-Computing-Plattform von Microsoft, hatte mehrere Dienste, die nicht verfügbar waren. Zusätzlich untersuchte Microsoft Probleme mit verschiedenen Microsoft-365-Apps und -Diensten.

Crowdstrike bestätigte einen Ausfall, der auf ein fehlerhaftes Update zurückzuführen sei und weltweit Unternehmen beeinträchtigte. Dieses Update verursachte bei vielen Windows-Systemen den berüchtigten "Blue Screen of Death".

Inzwischen haben sowohl Crowdstrike als auch Microsoft einen Fix für die Störung gefunden. Der CEO von Crowdstrike gab beim Kurznachrichtendienst X Entwarnung. „Dies ist kein Sicherheitsvorfall oder Cyberangriff. Das Problem wurde identifiziert, isoliert und behoben“, schrieb George Kurtz. Das Problem sei durch einen Fehler in einem einzigen Inhaltsupdate für Microsoft Windows-Hosts entstanden.

Die Zwischenfälle führten zu großen Ausfällen an internationalen Flughäfen. US-Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Airlines und United Airlines mussten hunderte Flüge streichen. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg erklärte, das Ministerium überwache die Situation und werde sicherstellen, dass die betroffenen Fluggesellschaften ihren Verpflichtungen gegenüber den Passagieren nachkommen. Allegiant Air bestätigte gegenüber CNN, dass ihre Website aufgrund von Problemen mit Microsoft Azure nicht verfügbar sei.

Auch am Berliner Flughafen BER ging am Freitagmorgen nichts mehr. Weitere internationale Flughäfen meldeten Verspätungen und Flugausfälle. Die spanische Flughafenbehörde Aena warnte vor Verzögerungen, und die britische Fluggesellschaft Ryanair berichtete von Störungen durch ein IT-Problem eines Drittanbieters. Australische Telekomfirmen wie Telstra gaben ebenfalls an, von den globalen Problemen betroffen zu sein.

Crowdstrike-Aktie crasht ebenfalls

Die Aktie von Crowdstrike ging schon vorbörslich auf Talfahrt und nahm die Verluste auch mit in den regulären Handel. Am Nachmittag notieren die Papiere etwa 11 Prozent tiefer. Konkurrent Palo Alto Networks gewinnt hingegen gut ein Prozent dazu.

"Dies ist ein großes blaues Auge für Crowdstrike und die Aktie wird unter Druck stehen", so die Analysten von Wedbush unter Leitung von Dan Ives.

Auch die Analysten von William Blair sprachen von einem Rückschlag für das Unternehmen. "Normalerweise ist die globale Reichweite von Crowdstrike ein bedeutender Pluspunkt, aber es wird sich zeigen, ob sich dieses Problem auf zukünftige Geschäftsmöglichkeiten auswirkt, da die Unternehmen noch dabei sind, das Problem zu lösen", sagten sie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,01 % und einem Kurs von 273,8EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 10:52 Uhr) gehandelt.





