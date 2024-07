Laut Angaben von The Information, einer Investigativplattform für Nachrichten aus der Technologiebranche, könnte Broadcom vor einer Produktoffensive auf Nvidia stehen.

Gespräche zwischen Broadcom und OpenAI

Offenbar haben zwischen dem auf Kommunikationshalbleiter spezialisierten Unternehmen und dem von Microsoft unterstützten OpenAI Gespräche zur Entwicklung eines eigenen KI-Server-Chips stattgefunden.

Zuvor soll OpenAI mehrere Ingenieure von Alphabet abgeworben haben, die bislang an der Entwicklung der Tensor-Prozessoren beteiligt waren. Die KI-fähigen Chips kommen beispielsweise in Googles Smartphone Pixel zum Einsatz.

Abhängigkeit von Nvidia soll verringert werden

Die Entwicklung eines eigenen KI-Prozessors durch Broadcom könnte die Abhängigkeit der Branche von Nvidia-Halbleitern verringern und dazu beitragen, die Vision von OpenAI-Gründer Sam Altman zu beschleunigen. Dem geht die Entwicklung der globalen Halbleiterindustrie zu langsam voran.

"Die Welt braucht mehr KI-Infrastruktur – Fertigungskapazitäten, Energie, Datenzentren und so weiter – als die Leute derzeit einzurichten planen. OpenAI wird versuchen zu helfen", gab Altman vor einiger Zeit an.

Broadcom verfügt über viel Erfahrung

Eine Kooperation zwischen OpenAI und Broadcom wäre nicht überraschend, denn Broadcom arbeitet bereits mit verschiedenen Unternehmen, darunter auch Alphabet zusammen, um speziell für deren Bedürfnisse Chips zu entwickeln.

Eine der von The Information zitierten Personen gab an, dass mit einer Produktion eines von Broadcom und OpenAI entwickelten Chips nicht bis 2026 zu rechnen wäre – auch weil etliche Detailfragen offenbar noch ungeklärt sind.

OpenAI-Gründer klopft bereits KI-Zulieferer ab

Sam Altman soll jedoch bereits Gespräche mit den Speicherchip-Herstellern SK Hynix und Samsung geführt haben, um zu klären, ob diese genügend HBM3E-Speicher zur Verfügung stellen könnten. Der kommt bereits in den KI-Beschleunigern von Nvidia zum Einsatz.

Broadcom-Aktie vor wichtigem Test

Von den am späten Donnerstagabend bekanntgewordenen Gerüchten kann die Aktie von Broadcom bislang nur geringfügig profitieren. Das Papier legt in der US-Vorbörse rund ein halbes Prozent zu, nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen deutlich von ihrem Allzeithoch bei 185,16 US-Dollar zurückgesetzt hat.

Zu den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen trug eine ganze Reihe von Katalysatoren bei. Am Donnerstag verpassten es die von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor vorgelegten Quartalszahlen für Entspannung innerhalb der Branche zu sorgen.

Damit steht die Aktie vor einem Test der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 155,66 US-Dollar verläuft. Sollte diese unterschritten werden, dürfte Broadcom die noch offene Kurslücke bei rund 150 US-Dollar schließen, ehe die Möglichkeit zu einem Rebound besteht.

Fazit: Gerüchte bestätigen große Ambitionen

Selbst wenn die Verluste in der Broadcom-Aktie kurzfristig anhalten sollten, unterstreichen die Gerüchte um einen eigenen KI-Chip die Ambitionen des Unternehmens, ein unverzichtbarer KI-Player zu werden. Damit dürfte der Halbleiterentwickler hervorragend für die Zukunft der KI-Technologie aufgestellt sein.

Wer als Anleger hiervon profitieren und sein Ertragsprofil optimieren möchte, kann neben der Aktie auch auf Derivate setzen.

Risikoaffine Anleger können aber auch auf den Discount-Call MG6EEH setzen. Der Optionsschein handelt aktuell zu einem Kurs von 9,40 Euro (Stand: 12:10 Uhr MESZ) und besitzt Verdoppelungspotenzial: Klettert Broadcom bis zum Fälligkeitstermin am 20. Dezember auf 185 US-Dollar, winkt eine Auszahlung von rund 23 Euro – das entspricht einer Rendite-Chance von 142 Prozent!

Aber aufgepasst, es besteht Totalverlust-Risiko! Eine Auszahlung erhalten Anleger nur, wenn die Broadcom-Aktie bis dahin oberhalb von 160 US-Dollar notiert. Für Kurse darunter verfällt der Discount-Call wertlos. Für Kurse zwischen 160 und 185 US-Dollar wird ein anteiliger Rückzahlungsbetrag fällig.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion