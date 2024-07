In einer seit Oktober letzten Jahres bestehenden Kaufwelle konnte die Citigroup-Aktie in der Spitze um über 76 Prozent auf rund 67,00 US-Dollar zulegen. Dabei hat der Wert einen Sprung über die Barriere von 64,40 US-Dollar und damit das 61,8 % Fibonacci-Retracement geschafft zu vollziehen, was gleichbedeutend mit einem Folgekaufsignal innerhalb der laufenden Kaufwelle zu setzen ist. Die vergleichsweise robusten Bilanzen könnten weitere Käufer anlocken und für einen weiteren Anstieg sorgen.

61,8 % Fibo geknackt