Wie der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Herstellung hochmoderner Computerchips, mitteilte, lag der Umsatz im zurückliegenden Dreimonatszeitaum bei 6,2 Milliarden Euro, der Reingewinn betrug 1,6 Milliarden Euro. Beide Werte übertrafen die durchschnittlichen Analystenprognosen. Auch der Auftragseingang von 5,6 Milliarden Euro schlug die Marktschätzungen.

ASML verwies weiteren Angaben zufolge auf ein robuste Nachfrage aus China. „Wir sehen derzeit starke Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI), die den Großteil der Erholung und des Wachstums der Branche vorantreiben“, erkläte Vorstandschef Christophe Fouquet. Dieser Trend werde sich in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich fortsetzen. Im laufenden Quartal werde der Erlös zwischen 6,7 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro liegen.

Daniel war in dieser Woche zu Gast auf dem Börsenparkett bei der Tagesschau und hat den Ausgang der Wahl in Frankreich analyisiert. In unserem Börsendienst setzen wir nun verstärkt auf Investments jenseits von K.I mit Aufholpotential, auch in Europa.

Nicolas war dazu als Gast in der Telebörse hier bei NTV.

In unserem Börsendienst setzen wir derzeit mit Salesforce und Lululemon auf 2 Comeback-Aktien… Bilanz unten…