Nvidia gab in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde an, dass es Stammaktien von Serve Robotics erworben hat. Bei der Transaktion, die am 31. Juli 2023 stattfand, erwarb die Nvidia Corp 62.500 Aktien zu einem Preis von vier US-Dollar pro Aktie im Gesamtwert von 250.000 US-Dollar. Mit dieser Investition hat sich der Anteil von Nvidia an Serve Robotics auf 2.676.904 Stammaktien erhöht. Dieser Kauf war Teil einer Privatplatzierung, wie aus den Fußnoten im SEC-Formular 4 hervorgeht.

Die Aktie von Serve Robotics ist vorbörslich um über 80 Prozent auf bis zu 4,88 US-Dollar gestiegen. Am Donnerstag haben die Titel den Handel bereits mit einem Plus von 12,4 Prozent bei 2,63 US-Dollar beendet. Das Unternehmen gab sein Börsendebüt im März und wurde im April auf den Nasdaq Capital Market gehoben.

Im April investierte Nvidia erneut in das Unternehmen und wandelte einen Schuldschein in mehr als eine Million Serve-Robotics-Aktien zu einem Preis von 2,42 US-Dollar pro Stück um.

Serve Robotics entwickelt fortschrittliche Roboter für Lieferdienste. Sie bieten einen autonomen, vollelektrischen Lieferroboter an, der für nachhaltige und effiziente Zustellungen sorgt. Ihre Flotte umfasst mehr als 100 Roboter, die in der Lage sind, in Echtzeit auf Plattformen präsent zu sein, Statusupdates zu liefern und Lieferaufträge anzunehmen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt das Unternehmen Modelle für die Roboter, die komplexe Aufgaben wie die Erkennung von Gehwegen, Kreuzungen, Verkehrszeichen und Hindernissen bewältigen können.

In jüngster Zeit hat das Unternehmen seinen autonomen Lieferbetrieb auf Koreatown in Los Angeles ausgeweitet und seine Lidar-Liefervereinbarung mit Ouster aktualisiert, um die Sensoren seiner Roboterflotte zu verbessern. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit der Strategie von Serve, die Reichweite seiner Dienstleistungen in den USA zu erhöhen.

Im Mai meldete bereits Uber Technologies über seine Tochtergesellschaft Postmates eine Beteiligung von über 15 Prozent an Serve Robotics. Ein Analyst covert laut MarketScreener die Aktie. Sein Urteil lautet Kaufen, das Kursziel von acht US-Dollar impliziert eine Kursverdreifachung gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion