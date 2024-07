Wie das Tech.-Portal The Information diese Woche berichtete, setzt Tesla-Chef Elon Musk sein Entwicklerteam unter Druck, um den geplanten Produktionstermin für die Batteriezellen der nächsten Generation zu halten. Erste Zellen sollen vor Ende 2024 in Serienproduktion gehen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Insider.

Die Trockenbeschichtung der Elektroden ist entscheidend, um die auf dem "Battery Day" 2020 angekündigten Vorteile der 4680-Rundzelle hinsichtlich Kosten und Produktionsgröße zu realisieren. Während das herkömmliche Nassverfahren energieintensive Trocknungsprozesse erfordert, würde die Trockenbeschichtung diesen Schritt eliminieren und erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen.